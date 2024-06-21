美洲盃開踢 別只認識梅西 青年一代崛起中
隨著歐國盃漸入佳境，另一片大陸上美洲盃賽事也即將打響。在不斷湧現天才球員的美洲，本次賽事上有不少20歲以下的青年球員值得關注。
恩德里克（Endrick）
來自巴西隊。年僅17歲的他效力於巴西帕爾梅拉斯隊（Palmeiras）。2022年12月，西班牙皇家馬德里隊（Real Madrid）官宣簽下恩德里克，他將在今年7月年滿18歲後正式加盟皇馬。
去年11月，恩德里克首次入選巴西國家隊，今年3月在與英格蘭隊的友誼賽中打入國家隊首球，幫助巴西隊1：0取勝。
卡爾博尼（Valentín Carboni）
來自阿根廷隊。梅西對他的評價是：「他的未來不可限量，現在和未來，我們都要用好他。」現年19歲的卡爾博尼在美洲盃賽前阿根廷隊與瓜地馬拉隊的友誼賽中出場，給人留下深刻印象。
這名中場球員簽約了義大利國際米蘭隊（Inter Milan），現被租借到蒙扎隊（AC Monza）。他很小時就到了歐洲，曾經加入義大利U17隊。
加納喬（Alejandro Garnacho）
來自阿根廷隊。他2023年就入選阿根廷國家隊，在英超曼聯隊（Manchester United）擔任左邊鋒。19歲的他已經代表曼聯出場50次，41次首發。加納喬出生在西班牙，到英格蘭踢球前，曾在赫塔菲（Getafe）和馬德里競技隊（Atlético de Madrid）的青訓隊訓練。
奧索里奧（Darío Osorio）
來自智利隊。踢右邊鋒位置，現年20歲，早年效力於智利大學隊，2023年加盟丹麥米迪蘭特隊（Midtjylland）。奧索里奧曾代表智利各個級別的國家青年隊踢過比賽，2022年加入智利一線隊。
派斯（Kendry Páez）
來自厄瓜多隊的中場球員。他從15歲起就進入該國山谷獨立俱樂部（Independiente del Valle），之後受到歐洲俱樂部的關注，英超切爾西（Chelsea）和曼聯均對他產生興趣，最終切爾西隊獲得在2025年派斯18歲後與他簽約的資格。
2023年，派斯首次代表厄瓜多國家隊出戰，首場比賽是世界盃預選賽南美區與烏拉圭隊的比賽，他幫助厄瓜多隊2：1取勝。目前他已多次代表國家隊出場。
薩維尼奧（Sávio）
來自巴西隊。成長於巴西米內羅競技隊（Atlético Mineiro）青訓營，現年20歲，在西班牙吉羅納俱樂部（Girona FC）表現出色，目前已被英超曼城隊（Manchester City）買入。
薩維尼奧的位置是右邊鋒，特點是盤帶速度快。他在巴西隊與英格蘭、墨西哥和美國隊的友誼賽中出戰，表現突出。他在美洲盃上應該是作為替補，但隨著比賽的進行，相信會獲得更多機會。
恩西索（Julio Enciso）
來自巴拉圭隊。現年20歲，中場球員。在亞松森自由隊（Club Libertad）開始職業生涯，之後加盟英格蘭布萊頓隊（Brighton & Hove Albion），最近一個賽季在英超聯賽中出場12次。
他曾代表巴拉圭不同級別國家隊出戰，2021年進入國家一線隊。
阿斯普里拉（Yáser Asprilla）
來自哥倫比亞隊。現年20歲，是一名攻擊型中場球員。在恩維加多俱樂部（Envigado）開始職業生涯，2022年轉會至英冠聯賽的沃特福德隊（Watford）。
他於2022年首次入選國家隊，在代表國家隊出場的4場比賽中打進2球。
米蓋力托（Miguelito）
來自玻利維亞隊。現年20歲，在巴西桑托斯俱樂部（Santos）青年隊效力。他今年在巴西最知名的青年賽事聖保羅杯賽中出場6次，貢獻4個進球4次助攻，當選賽事最佳中場球員。
一些場外的家庭問題（失去母親等）影響了他在球場上的表現，導致其始終沒有進入桑托斯一線隊。他為玻利維亞國家隊出場11次，攻入1球。
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