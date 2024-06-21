美洲盃開踢 別只認識梅西 青年一代崛起中

巴西足球員恩德里克(右)。圖為他6月8日在友誼賽中出戰。(歐新社)

隨著歐國盃漸入佳境，另一片大陸上美洲盃賽事也即將打響。在不斷湧現天才球員的美洲，本次賽事上有不少20歲以下的青年球員值得關注。

恩德里克（Endrick）

來自巴西 隊。年僅17歲的他效力於巴西帕爾梅拉斯隊（Palmeiras）。2022年12月，西班牙皇家馬德里隊（Real Madrid）官宣簽下恩德里克，他將在今年7月年滿18歲後正式加盟皇馬。

去年11月，恩德里克首次入選巴西國家隊，今年3月在與英格蘭隊的友誼賽中打入國家隊首球，幫助巴西隊1：0取勝。

卡爾博尼（Valentín Carboni）

阿根廷足球員卡爾博尼。圖為他6月17日在場上為美洲盃練球。(美聯社)

來自阿根廷隊。梅西對他的評價是：「他的未來不可限量，現在和未來，我們都要用好他。」現年19歲的卡爾博尼在美洲盃賽前阿根廷隊與瓜地馬拉隊的友誼賽中出場，給人留下深刻印象。

這名中場球員簽約了義大利 國際米蘭隊（Inter Milan），現被租借到蒙扎隊（AC Monza）。他很小時就到了歐洲，曾經加入義大利U17隊。

加納喬（Alejandro Garnacho）

阿根廷足球員加納喬。圖為他3月22日在友誼賽中出戰。(美聯社)

來自阿根廷隊。他2023年就入選阿根廷國家隊，在英超 曼聯隊（Manchester United）擔任左邊鋒。19歲的他已經代表曼聯出場50次，41次首發。加納喬出生在西班牙，到英格蘭踢球前，曾在赫塔菲（Getafe）和馬德里競技隊（Atlético de Madrid）的青訓隊訓練。

奧索里奧（Darío Osorio）

來自智利隊。踢右邊鋒位置，現年20歲，早年效力於智利大學隊，2023年加盟丹麥米迪蘭特隊（Midtjylland）。奧索里奧曾代表智利各個級別的國家青年隊踢過比賽，2022年加入智利一線隊。

派斯（Kendry Páez）

厄瓜多足球員派斯(前)。圖為他5月26日在U20世界盃小組賽中出戰。(美聯社)

來自厄瓜多隊的中場球員。他從15歲起就進入該國山谷獨立俱樂部（Independiente del Valle），之後受到歐洲俱樂部的關注，英超切爾西（Chelsea）和曼聯均對他產生興趣，最終切爾西隊獲得在2025年派斯18歲後與他簽約的資格。

2023年，派斯首次代表厄瓜多國家隊出戰，首場比賽是世界盃預選賽南美區與烏拉圭隊的比賽，他幫助厄瓜多隊2：1取勝。目前他已多次代表國家隊出場。

薩維尼奧（Sávio）

來自巴西隊。成長於巴西米內羅競技隊（Atlético Mineiro）青訓營，現年20歲，在西班牙吉羅納俱樂部（Girona FC）表現出色，目前已被英超曼城隊（Manchester City）買入。

薩維尼奧的位置是右邊鋒，特點是盤帶速度快。他在巴西隊與英格蘭、墨西哥和美國隊的友誼賽中出戰，表現突出。他在美洲盃上應該是作為替補，但隨著比賽的進行，相信會獲得更多機會。

恩西索（Julio Enciso）

巴拉圭足球員恩西索(前)。圖為他6月11日在友誼賽中出戰。(歐新社)

來自巴拉圭隊。現年20歲，中場球員。在亞松森自由隊（Club Libertad）開始職業生涯，之後加盟英格蘭布萊頓隊（Brighton & Hove Albion），最近一個賽季在英超聯賽中出場12次。

他曾代表巴拉圭不同級別國家隊出戰，2021年進入國家一線隊。

阿斯普里拉（Yáser Asprilla）

哥倫比亞足球員阿斯普里拉(左)。圖為他6月15日在友誼賽中出戰。(美聯社)

來自哥倫比亞隊。現年20歲，是一名攻擊型中場球員。在恩維加多俱樂部（Envigado）開始職業生涯，2022年轉會至英冠聯賽的沃特福德隊（Watford）。

他於2022年首次入選國家隊，在代表國家隊出場的4場比賽中打進2球。

米蓋力托（Miguelito）

來自玻利維亞隊。現年20歲，在巴西桑托斯俱樂部（Santos）青年隊效力。他今年在巴西最知名的青年賽事聖保羅杯賽中出場6次，貢獻4個進球4次助攻，當選賽事最佳中場球員。

一些場外的家庭問題（失去母親等）影響了他在球場上的表現，導致其始終沒有進入桑托斯一線隊。他為玻利維亞國家隊出場11次，攻入1球。