美洲盃冷知識知多少？ 比利、馬拉度納都沒拿過冠軍盃

阿根廷球星梅西20日出戰美洲盃小組賽第一輪，對上加拿大。(路透)

第48屆美洲盃足球 賽（Copa América）於6月20日揭幕。美洲盃是由南美洲足聯主辦的一項賽事，也是世界上歷史最悠久的洲際足球賽事之一，歷史超過100年。與南美洲人自由無拘的性格一樣，美洲盃一路走來，賽制等多方面都主打一個隨意。而在這項賽事中，巴西 球王比利 （Pelé）和阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）均未實現捧盃。

美洲盃緣起 與政治息息相關

1910年，阿根廷為慶祝其反殖民獨立運動「五月革命」100周年，邀請智利和烏拉圭隊進行了一次足球比賽，這被認為是美洲盃的前身。

1916年7月2日至17日，為慶祝國家獨立100周年，阿根廷正式舉辦了首屆南美足球錦標賽。除了東道主阿根廷隊，當年還有智利、烏拉圭和巴西隊參賽。

直到1967年，該賽事都叫南美足球錦標賽，在1975年第30屆的時候正式更名為美洲盃。之後南美洲足聯對賽制進行了調整，採取類似於世界杯的賽制，即由預選賽、小組賽、淘汰賽構成。

除了1918年（巴西爆發流感）和1928年（奧運會）沒有舉辦，美洲盃賽在1929年前是每年一屆。1930年，阿根廷與烏拉圭兩國的政治紛爭導致美洲盃停辦，直到1935年才恢復舉行。此後賽事重新正常運轉，但舉辦時間依然不規律。

1975、1979和1983年的美洲盃不是賽會制，雖然也分為小組賽和淘汰賽，但比賽全年以主客場制的方式舉行。

1987年至2001年間，美洲盃每兩年舉行一次；之後到2007年為3年舉辦一次；2007年後改為4年舉辦一次；2016年恰逢美洲盃百年紀念，於是增加一屆，當年在美國舉辦的百年美洲盃也是美洲盃首次離開南美大陸。

美洲盃射手排行 最高紀錄17球

從1993年起，美洲盃每屆有12支參賽隊伍，其中10支是南美洲足聯的成員，另外兩支是受邀隊，通常來自北中美及加勒比足聯或者亞足聯。2021年因為新冠疫情，沒有球隊受邀參加。

在美洲盃的歷史上，進球最多的是阿根廷球員門德斯（Norberto Méndez）和巴西球員齊齊尼奧（Zizinho），他們都攻入17球，不同的是門德斯參加過4屆美洲盃，齊齊尼奧參加過6屆。

單屆美洲盃進球最多的球員是巴西的平托（Jair da Rosa Pinto）、阿根廷的馬斯基奧（Humberto Maschio）和烏拉圭的安布羅伊斯（Javier Ambrois），他們的進球數均為9球。

歷史上奪得美洲盃冠軍次數最多的是阿根廷和烏拉圭隊，均為15次。

歷史上有過兩座美洲盃獎盃。第一座是1916年阿根廷製作、由阿根廷外交部捐贈給南美洲足聯的，杯體為銀質，杯座為木質，直到1979年才開始在獎盃上刻冠軍的名字，奪冠者並不能永久擁有這座獎盃；另一座獎盃是為紀念美洲盃百年而製作的，為銀質包金，當年的冠軍智利隊獲得永久擁有這座獎盃的權利。

美洲盃軼事 他們一家三代都拿過冠軍

第一屆美洲盃比賽裁判人數不足，導致決賽時的裁判是智利隊的主教練。

厄瓜多爾和委內瑞拉隊是從未奪得過美洲盃冠軍的南美球隊。

雖然巴西與阿根廷球迷一直在爭論「比利和馬拉度納誰才是最好的球員」，但事實上他們二人都未獲得過美洲盃。

2011年獲得美洲盃冠軍的烏拉圭球員迪亞哥．佛蘭（Diego Forlán），是他家第三代舉起美洲盃的成員，他的父親和外祖父也都捧起過美洲盃。

烏拉圭球星迪亞哥．佛蘭2011年率領球隊贏得美洲盃，是他們家族第三代舉起美洲盃冠軍獎盃的人。圖為他2019年時的照片。(路透)

美洲盃上比分懸殊的比賽包括1942年阿根廷隊12：0戰勝厄瓜多爾隊，1975年阿根廷隊11：0戰勝委內瑞拉隊，1949年巴西隊10：1戰勝玻利維亞隊。

歷史上時間最長的一場美洲盃比賽是在1919年。由於當時沒有罰點球決勝負的賽制，90分鐘比賽後，共進行了兩個加時賽，最終巴西隊1：0戰勝烏拉圭隊奪冠。