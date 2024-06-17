歐洲盃／法國力退奧地利 姆巴佩「鼻梁骨折」球衣沾滿血跡

2024歐洲盃，法國17日以1比0擊敗奧地利，但隊長姆巴佩在賽中與奧地利球員相撞，鼻梁骨折，因鼻血直流離開球場。(影片截圖)

2024歐洲盃各組強隊紛紛亮相，法國隊今天以1比0擊敗奧地利，不過熟悉隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）的消息人士表示，姆巴佩與奧地利球員相撞後鼻梁骨折。

中央社引述法新社報導，姆巴佩與奧地利後衛丹索（Kevin Danso）在空中爭奪球權時，頭部與對方肩膀猛烈碰撞，比賽到了第90分鐘，姆巴佩因鼻血直流離開球場。這場法國與奧地利之戰是在德國 杜塞道夫（Duesseldorf）舉行。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）賽後表示：「他（姆巴佩）情況不太好，身體有恙，鼻子狀況一團糟，這是可以肯定的。對我們來說，這是今晚賽事美中不足之處。」

2024歐洲盃，法國17日以1比0擊敗奧地利，但隊長姆巴佩（右）在賽中與奧地利球員相撞，鼻梁骨折，因鼻血直流離開球場。(美聯社)

姆巴佩在對方禁區發生碰撞意外後，比賽原本繼續進行，直到奧地利門將潘茲（Patrick Pentz）向裁判示意，可能要注意姆巴佩的狀況。

姆巴佩摀著鼻子走出邊線，接受法國隊的醫療團隊照護，他的白色球衣沾滿血跡。在被換下之前，才剛與西班牙足球 勁旅皇家 馬德里簽約5年的姆巴佩因未經允許返回球場，遭裁判黃牌警告，隨後老將吉魯（Olivier Giroud）取代姆巴佩上場。

德尚在法國隊啟程返回位於帕德堡（Paderborn）的大本營前表示，他無法確認姆巴佩傷勢的嚴重程度。

法國足協主席迪亞洛（Philippe Diallo）後來在杜塞道夫向記者證實，姆巴佩至少「不需動手術」。

法國隊自2000年後就沒有拿過歐洲盃冠軍，德尚對於以勝利開啟奪冠之路至少算是滿意，法國隊下一役將迎戰荷蘭隊，但21日於萊比錫（Leipzig）舉行的法荷之戰，姆巴佩能否上場仍有待觀察。