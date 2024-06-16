歐洲盃／上一屆「心臟驟停」的丹麥球星 本屆以進球完美回歸

埃里克森16日在歐洲杯小組賽首輪進球。（路透）

丹麥足球 明星埃里克森（Christian Eriksen）在上一屆歐洲盃（UEFA Euro）中因心臟驟停倒地，嚇壞場上球員與球迷，所幸經過急救後並無大礙。他今年繼續征戰歐洲盃，並在16日的小組賽中進球，完美回歸歐洲盃。丹麥最後與斯洛維尼亞打成1：1平手。

新華社報導，歐洲足球錦標賽（簡稱歐洲盃、歐國盃）首輪小組賽登場，丹麥16日對上斯洛維尼亞。在比賽第17分鐘，丹麥前鋒溫德（Jonas Wind）腳後跟巧妙傳球，中場大將埃里克森用胸部停球，推射破門，幫助丹麥取得1分領先。

埃里克森（左二紅衣者）16日在歐洲杯小組賽首輪進球。（路透）

埃里克森在2021年6月12日、上一屆歐洲盃小組賽首輪比賽中，在接近上半場結束前，突然心臟驟停倒地昏迷，嚇壞在場所有人，比賽也立刻暫停。急救人員上場施救，而其隊友則用人牆的方式包圍倒地的埃里克森與急救人員，保護他的隱私，場邊還有芬蘭球迷遞上國旗為其遮擋，全場不分彼此的善舉讓世界球迷都為之動容。

▼2021年埃里克森發生意外

影片來源：Sport ID

與「死神」擦肩的埃里克森清醒後曾受訪表示，「我能回來絕對是個奇蹟」。曾經考慮就此退役的他，在心臟裝上植入式去顫器，並且積極復健，於2022年2月重回賽場上。「我進行了很多測試來觀察我的心臟對運動的反應，幸運的是一切都很好」。

埃里克森原本效力義甲 國際米蘭，但因為義甲規定不允許球員攜心臟除顫器訓練和比賽，埃里克森只能轉隊，最後加盟英超，目前在曼聯效力。

埃里克森曾受訪表示：「我沒有被這次的事件打倒。在那之後，我和醫生就制定了復健計畫，一步一步進行復健。這是一個緩慢的過程，你需要花費很長一段時間去做相關的測試，很感謝我的家人在這個過程中一直支持我。」

埃里克森的復出讓人看到了足球的魅力和生命的頑強。他之後也重返國家隊，並參加了2022年的卡達世界盃 。

如今，時隔1100天，用一粒進球完美回歸歐洲盃的埃里克森說：「我這次的歐洲盃故事與上次完全不同。對於參賽我充滿信心、帶著快樂。參加歐洲盃總是很特殊的經歷。此前我從未在歐洲盃中進過球，這一次終於實現了目標。我的心中別無他物，只有足球。很開心用我的進球幫助了球隊。」

埃里克森的進球最終幫助丹麥1：1戰平斯洛維尼亞。這是自2012年就亮相歐洲盃、迄今五次出場的埃里克森打入的個人歐洲盃首顆進球。32歲的他不僅憑藉此球成為本場最佳球員，還成為丹麥隊史歐洲盃最年長進球者。

埃里克森雖然在曼聯已難獲主力位置，但他在國家隊依然是雷打不動的場上領袖。他從生死邊緣到綠茵重生，用堅韌和熱愛書寫了一個又一個奇蹟。