歐國盃／阿爾巴尼亞23秒進球寫紀錄 義大利逆轉獲勝

歐洲國家盃足球賽阿爾巴尼亞首戰對義大利，開賽23秒就攻破對手球門，創下賽史紀錄。但義大利之後連進兩球，最終2比1獲勝。(新華社)

巴伊拉米在阿爾巴尼亞這次歐洲國家盃足球 賽首戰對義大利 一役，開賽23秒就攻破對手球門，創下賽史紀錄。但義大利迅速回神，5分鐘內連進兩球，最終2比1獲勝。

巴伊拉米（Nedim Bajrami）打破俄羅斯國腳基里成科（Dmitri Kirichenko）2004年對戰希臘時，締造的開賽67秒進球的歐國盃紀錄。

在這場歐國盃B組，阿爾巴尼亞對上衛冕軍義大利的比賽中，義大利的迪馬可（Federico Dimarco）處理一次界外球時過於大意，讓效力於義甲 （Serie A）勁旅薩蘇洛（Sassuolo）的巴伊拉米截下，並果斷的禁區起腳射門破網，讓阿巴尼亞意外先取得領先。

但義大利很快予以回應，在比賽第11分鐘靠巴斯東尼（Alessandro Bastoni）的進球扳平，隨即又在比賽第16分鐘靠巴雷拉（Nicolo Barella）攻門成功超前。

除了比賽前23秒，義大利今天的表現十分令人振奮，他們下一戰將與另一支勁旅西班牙正面交鋒。

義大利總教練斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）告訴記者說：「我對球隊今晚的表現很滿意，但我們不能太過自滿。」

他說：「必須積極並渴望去創造並試著進更多的球。」

不管下場比賽的結果如何，對於從B組脫穎而出晉級到淘汰賽階段，義大利都已經佔據有利位置。

義大利在這次賽事能有怎樣的表現並不明朗，因為他們已連兩次無緣世界盃，這次歐國盃一開始的表現也無法讓人完全放心。