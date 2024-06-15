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歐洲盃／地主德國5：1輕取蘇格蘭 教頭：首勝僅第一步

體育新聞組／綜合報導
歐洲盃正式開幕，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。 （美聯社）
歐洲盃正式開幕，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。 （美聯社）

歐洲國家盃足球賽開踢，地主德國隊在開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。德國隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）表示，他的子弟兵明白首勝只是「第一步」。

中央社引述法新社報導，德國隊過去10年在大部分重大賽事表現不佳，但14日他們擊敗蘇格蘭。納格爾斯曼表示「全隊明白這是第一步」。德國隊正瞄準破紀錄的第4座歐洲盃冠軍。

德國隊在開場僅10分鐘就靠著費爾茨（Florian Wirtz）先馳得點，本場最佳球員穆夏拉（Jamal Musiala）在第19分鐘又進一球。

德國在歐洲盃輕取蘇格蘭，球迷開心不已。（路透）
德國在歐洲盃輕取蘇格蘭，球迷開心不已。（路透）

半場結束前不久，蘇格蘭的波蒂斯（Ryan Porteous）在禁區對德國隊隊長京多安（Ilkay Gundogan）做出危險犯規動作吃了紅牌離場，蘇格蘭隊減為10人。

哈弗茨（Kai Havertz）罰球破網，德國隊上半場3比0領先；下半場菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）和坎恩（Emre Can）也均有建樹。

去年9月才接任德國隊總教練的納格爾斯曼表示，他對球隊在4比0領先時失球的反應特別滿意。他認為，全隊在比賽接續進行時沒有給對手任何機會。

歐洲盃正式開幕，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。 (歐新社)
歐洲盃正式開幕，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。 (歐新社)

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