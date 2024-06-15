歐洲盃德國多處球迷區「人滿為患」 維安壓力激增

慕尼黑奧林匹克公園的公共看球區設計可容納3萬人，但人滿為患，慕尼黑警方請民眾不要再過去了。(新華社)

2024歐洲足球 錦標賽14日在德國 拉開戰幕，柏林、慕尼黑、科隆等多地公共球迷區人滿為患，各地維安壓力激增。

本屆歐錦賽的10個舉辦地都在城市核心區設置了球迷聚集看球的公共區域。德國隊在當天的揭幕戰中5:1大勝蘇格蘭隊，許多城市的球迷區人滿為患，當地警察採取各種措施疏導球迷人群，管控風險。

揭幕戰舉辦城市慕尼黑的市政廳所在地瑪麗恩廣場當天下午進行人流管制，地鐵 在這一站一度不停。球迷只好轉向市政府專門設置的公共看球區。慕尼黑市政府此前發佈公告稱，市政廳廣場並沒有直播揭幕戰的計劃，請球迷到其他地方觀賽。

慕尼黑奧林匹克公園的公共看球區設計可容納3萬人。慕尼黑警方在揭幕戰開賽前3個小時在社交媒體上說：「公共看球區已經滿員，請大家此刻不要來奧林匹克公園了。」

揭幕戰當晚，柏林出動約2000名警察維持球迷區治安。柏林地標勃蘭登堡門的球迷區設計容納人數為3萬人，開賽前1小時，柏林警方在社交媒體上說：「勃蘭登堡門的球迷區已經滿員，這裡將不允許進入更多人。」

揭幕戰開賽前幾個小時，柏林警方因發現一件可疑行李，臨時將國會大廈前的共和廣場公共看球區部分區域清場，拉起警戒線。該球迷區的三個入口暫時關閉。柏林警方隨後在社交媒體上確認，這一區域暫時不允許球迷進入。晚上6點半，球迷區重新開放。柏林警方新聞發言人當晚表示，沒有在可疑行李中發現危險物品。