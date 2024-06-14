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足球／梅西：邁阿密國際是職涯最終隊 不立刻離開足壇

體育新聞組／綜合報導
阿根廷足球巨星梅西表示，邁阿密國際將是他職業生涯效命的最後一支球隊。（美聯社）
阿根廷足球巨星梅西表示，邁阿密國際將是他職業生涯效命的最後一支球隊。（美聯社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）表示，邁阿密國際（Inter Miami）將是他職業生涯的最後一支球隊，但這位傳奇球星也說，他並沒有打算立刻離開足壇。

中央社引述法新社報導，梅西與這支美國職業足球大聯盟（MLS）球隊的合約到2025年底結束。梅西向ESPN表示，「是的，從今天開始，我認為（邁阿密國際）將是我效命的最後一支球隊。」

梅西將於6月24日滿37歲，他也補充說：「我也還沒準備好離開足球界。」

這位創紀錄的8次金球獎（Ballon d'Or）得主，可以說是巴塞隆納隊（FC Barcelona，簡稱巴薩）的傳奇，他幫助球隊贏得4次歐洲冠軍聯賽（Champions League），以及10次西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍。

梅西同時帶領阿根廷國家隊在2021年美洲盃（Copa America）和2022年世界盃（World Cup）拿下冠軍，並將代表阿根廷參加本月在美國舉行的美洲盃。

然而，梅西說，他不會代表阿根廷出征巴黎奧運，因為他不再處於能夠無役不與的年齡了。

梅西現正考慮為祖國出戰2026年世界盃，下屆的世界盃是由美國、墨西哥和加拿大共同主辦，他也正考慮結束那精采絕倫的職業生涯。

阿根廷足球巨星梅西表示，邁阿密國際將是他職業生涯效命的最後一支球隊。（歐新社）
阿根廷足球巨星梅西表示，邁阿密國際將是他職業生涯效命的最後一支球隊。（歐新社）

梅西 足球 世界盃

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