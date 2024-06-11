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足球／賽事水準更甚世足賽 歐國盃足球賽6月14日開戰

中央社／柏林10日綜合外電報導
今年歐洲足球總會歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）足球賽將於6月14日開踢。圖為法國隊球星格列茲曼。(路透)
今年歐洲足球總會歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）足球賽將於6月14日開踢。圖為法國隊球星格列茲曼。(路透)

2024年第17屆歐洲足球總會歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）足球賽6月14日於德國點燃戰火，包括衛冕軍義大利在內24支勁旅將在為期1個月的賽會競逐歐洲冠軍。

歐國盃是歐洲4年一度的足球盛會，水準甚至高於世界盃足球賽。2020年因COVID-19疫情，歐國盃順延一年到2021開打，2024年歐國盃代表這項賽事正式回歸4年一度的循環常規。

以下綜合半島電視台（Al-Jazeera）、英國廣播公司（BBC）等外電整理本屆歐國盃小常識。

德國統一後首辦歐國盃

為期1個月的賽事將從14日於慕尼黑足球場（Munich Football Arena,即安聯球場Allianz Arena）德國對蘇格蘭揭開序幕，小組賽進行到26日。29日起進入淘汰賽，決賽於7月14日在柏林的奧林匹克體育場（Olympiastadion）。

這次是1990年東、西德統一後德國首度舉辦歐國盃；1988年歐國盃地主是當年的西德。德國於2018年瑞士尼昂（Nyon）的歐洲足總執委會擊敗土耳其，取得2024年歐國盃主辦權。

10比賽場館 9座曾為2006世足賽場

本屆歐國盃在10座場館進行，當中9座曾是2006年德國舉辦世足賽場地。這次場館分別為：柏林奧林匹克體育場（可容納7萬人）；科隆球場（Cologne Stadium,4.7萬人）；多特蒙德BVB球場（BVB Stadion Dortmund,6.6萬人）；杜塞道夫體育場（Dusseldorf Arena,4.7萬人）。

法蘭克福體育場（Frankfurt Arena,4.8萬人）；蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的沙爾克體育場（Arena AufSchalke,5萬人）；漢堡的大眾公園球場（Volksparkstadion,5萬人）；萊比錫球場（Leipzig Stadium,4.2萬人）；慕尼黑安聯球場（6.7萬人）；斯圖加特體育場（Stuttgart Arena,5.4萬人）。

B組堪稱死亡之組

24支勁旅分6組廝殺，本屆賽會共51場賽事；每組前兩名與4支戰績最佳的小組第3名晉級淘汰賽，依序為16強、8強、4強及決賽。

A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

B組：西班牙、克羅埃西亞、義大利、阿爾巴尼亞

C組：斯洛維尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭

D組：波蘭、荷蘭、奧地利、法國

E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、烏克蘭

F組：土耳其、喬治亞、葡萄牙、捷克

其中喬治亞是首度打進歐國盃會內賽，烏克蘭與波蘭則是會外賽後經附加賽晉級。

傳統勁旅依然看好 挪威頂尖球星淪遺珠

法國、英格蘭、葡萄牙、西班牙與義大利都是奪冠熱門。其中葡萄牙以會外賽全勝之姿晉級，法、英在會外賽未嘗敗績，西班牙只輸一場；最近兩屆世足賽都止步於小組賽的德國，則有地主之利。

瑞典、挪威無緣會內賽堪稱遺珠。瑞典是1996年以來首度沒打進歐國盃會內賽，挪威前次踢進會內賽也已是2000年。兩軍無緣參戰也意味球迷沒法在本屆歐國盃欣賞哈蘭德（Erling Haaland）、奧德加特（Martin Odegaard）、伊沙克（Alexander Isak）等頂尖球星獻技。

德國 足球 義大利

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