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游泳／4年禁賽期結束 孫楊決定重返賽場「現在只想跟自己比」

世界新聞網／輯
孫楊在5月28日結束4年零3個月的禁賽。(新華社)
孫楊在5月28日結束4年零3個月的禁賽。(新華社)

中國游泳名將孫楊在5月28日結束4年零3個月的禁賽。他表示，過去的四年，痛苦又漫長，有遺憾也有收穫。這些都已過去，現在他決定重返賽場，給自己一個交待，「現在我只想跟自己比，最大的敵人就是自己」。

2018年9月，孫楊拒絕向世界反禁藥組織人員提供突擊藥檢所需的血液及尿液樣本。經世界反禁藥組織上訴後，國際體育仲裁法庭於2019年11月間，舉行1999年以來首次聽證會，最後判定孫楊禁賽8年，經重審後禁賽時間縮短為4年3個月。

澎湃新聞報導，孫楊這四年沒有停止過訓練，左手戴著婚戒的他，身材完全沒有走樣。他稱「那段時間我父母，只要是合理的要求他們都會滿足，他們怕我精神出問題。」情緒最低落的時期，天天一個人在泳池裡游泳，直到慢慢學會放下、學會和解。

孫楊在2012年倫敦奧運為中國首奪男子游泳金牌，連同2016年里約奧運，累計奪得3金2銀1銅。他自2009年出戰世界游泳錦標賽以來，共取得11面金牌。

北京青年報報導，孫楊解禁後未能趕上巴黎奧運的中國國內選拔賽，短期內也無法獲得代表中國隊參加國際比賽，他復出的首站可能會選擇8月底在合肥舉行的全國游泳夏季錦標賽，肯定會受到極大的關注，即便沒有再現「王者歸來」的霸氣，至少能夠用成績告訴觀眾：我還在，我還行。

孫楊 巴黎奧運 解禁

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