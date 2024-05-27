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F1／摩納哥大獎賽 勒克萊爾首度奪下主場冠軍

新華社／巴黎26日電
F1法拉利車手勒克萊爾26日在家鄉摩納哥奪得本賽季首個分站冠軍。(路透)
F1法拉利車手勒克萊爾26日在家鄉摩納哥奪得本賽季首個分站冠軍。(路透)

2024賽季世界一級方程式賽車錦標賽（F1）摩納哥大獎賽26日展開正賽爭奪。主場作戰的法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）奪得本賽季首個分站冠軍，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）僅名列第六位。

本賽季已經獲得五個分站冠軍的維斯塔潘在前一天的排位賽中表現不佳，最後一圈撞牆讓他最終排名第六。勒克萊爾則拿下他本賽季的首個桿位，打破維斯塔潘本賽季對桿位的壟斷。

當日的正賽第一圈便出現大規模事故，哈斯車手馬格努森（Kevin Magnussen）與紅牛車手佩雷茲（Sergio Pérez）發生接觸，同時Alpine車手奧康（Esteban Ocon）嘗試超越隊友加斯利（Pierre Gasly）時也產生碰撞。賽會出示紅旗並暫停比賽，佩雷茲、奧康、馬格努森、霍肯博格（Nico Hulkenberg）四名車手退賽。

F1法拉利車手勒克萊爾26日在家鄉摩納哥奪得本賽季首個分站冠軍。(路透)
F1法拉利車手勒克萊爾26日在家鄉摩納哥奪得本賽季首個分站冠軍。(路透)

比賽暫停40餘分鐘後以靜態方式重啟，勒克萊爾守住領跑位置，大部分車手都借此機會更換了輪胎。隨後勒克萊爾將領先保持到了最後一圈，職業生涯首次在主場奪冠，這也是他的第六個F1分站冠軍。

麥拉倫（McLaren）車手皮亞斯特里（Oscar Piastri）收穫亞軍，法拉利車手塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）獲得季軍。阿爾本（Alexander Albon）第9名完賽，為威廉斯車隊（Williams-Mercedes）獲得本賽季首個積分。中國車手周冠宇第16名完賽，他所在的薩伯車隊（Stake F1 Team Kick Sauber）成為本賽季截至目前唯一一支沒有積分入帳的車隊。

本站比賽過後，維斯塔潘、勒克萊爾及麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）繼續占據車手積分榜前三名，紅牛車隊繼續領跑車隊積分榜。

下一站加拿大大獎賽正賽將於6月9日進行。

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