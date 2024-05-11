足球／下一站皇馬？姆巴佩宣布離開大巴黎
法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)10日在個人社交媒體帳號上發布影片宣布即將結束在巴黎聖日耳曼隊的職業生涯，本周末對陣圖盧茲隊的法甲聯賽將是他效力「大巴黎」的最後一個主場比賽。
「我想告訴大家，這是我在巴黎聖日耳曼的最後一年，我不會續約，這段旅程將在幾周後結束。」姆巴佩在影片中說，「周日我將進行在王子公園球場的最後一場比賽。」
姆巴佩打算離開「大巴黎」在足球圈幾乎已經是公開的秘密，此前在被問及此話題時，姆巴佩一直持迴避態度，表示在「時機到來的時候再和大家交流」。
「我從沒想過宣布這件事（離開俱樂部）會這麼困難……但我認為我需要這樣做──在7年之後迎接新的挑戰。」姆巴佩說。
雖然這位法國球星在告別影片中並未透露下一站將會是哪裡，但據多家媒體報導，他將在賽季結束後加盟西甲豪門皇家馬德里。
2017年，姆巴佩從摩納哥隊租借來到「大巴黎」，並在一個賽季結束後以1.8億歐元的轉會費正式加盟法甲「霸主」。在效力球隊的7年時間裡，姆巴佩幫助球隊拿到6次聯賽冠軍、3次法國杯冠軍，出場306次打進255粒進球，是球隊歷史上的最佳射手。
本賽季，「大巴黎」已提前未免法甲聯賽，並且打進法國杯決賽，將於5月25日與里昂隊爭奪冠軍。但是在歐冠賽場，他們主客場兩回合被德甲球隊多特蒙德「雙殺」，遺憾止步半決賽。
姆巴佩在影片中對自己合作過的歷任俱樂部主教練、體育總監表示了感激，同時也感謝了俱樂部所有工作人員。
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