足球／下一站皇馬？姆巴佩宣布離開大巴黎

姆巴佩正式宣布今夏將離隊。(歐新社)

法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)10日在個人社交媒體帳號上發布影片宣布即將結束在巴黎聖日耳曼 隊的職業生涯，本周末對陣圖盧茲隊的法甲聯賽將是他效力「大巴黎」的最後一個主場比賽。

「我想告訴大家，這是我在巴黎聖日耳曼的最後一年，我不會續約，這段旅程將在幾周後結束。」姆巴佩在影片中說，「周日我將進行在王子公園球場的最後一場比賽。」

姆巴佩打算離開「大巴黎」在足球 圈幾乎已經是公開的秘密，此前在被問及此話題時，姆巴佩一直持迴避態度，表示在「時機到來的時候再和大家交流」。

「我從沒想過宣布這件事（離開俱樂部）會這麼困難……但我認為我需要這樣做──在7年之後迎接新的挑戰。」姆巴佩說。

雖然這位法國球星在告別影片中並未透露下一站將會是哪裡，但據多家媒體報導，他將在賽季結束後加盟西甲豪門皇家 馬德里。

2017年，姆巴佩從摩納哥隊租借來到「大巴黎」，並在一個賽季結束後以1.8億歐元的轉會費正式加盟法甲「霸主」。在效力球隊的7年時間裡，姆巴佩幫助球隊拿到6次聯賽冠軍、3次法國杯冠軍，出場306次打進255粒進球，是球隊歷史上的最佳射手。

本賽季，「大巴黎」已提前未免法甲聯賽，並且打進法國杯決賽，將於5月25日與里昂隊爭奪冠軍。但是在歐冠賽場，他們主客場兩回合被德甲球隊多特蒙德「雙殺」，遺憾止步半決賽。

姆巴佩在影片中對自己合作過的歷任俱樂部主教練、體育總監表示了感激，同時也感謝了俱樂部所有工作人員。