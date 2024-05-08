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街頭運動風氣式微 巴西「不再踢世上最偉大足球」了

中央社／聖保羅7日綜合外電報導
巴西球星內馬爾。（路透）
巴西球星內馬爾。（路透）

巴西素以「足球王國」聞名，除著名的「美麗球賽」（jogo bonito），還有具代表性的傳奇球星及5屆世界盃足球賽冠軍頭銜，如今這個稱號是否仍名符其實，恐得打上問號。

傳奇球王比利（Pele）、球星加林查（Garrincha）和羅納迪諾（Ronaldinho）都來自一度以「森巴風格」讓世界驚豔的巴西，然而巴西從2002年以來始終未能摘下世足冠軍獎盃，卡卡（Kaka）2007年奪下年度金球獎（Ballon d'Or）後，巴西也一直無法再產生金球獎得主。

隨著「森巴軍團」仍在爭取2026年世界盃足球賽的門票，巴西國內外許多人不禁想知道，巴西足球到底怎麼了。

已故巴西球王比利的長子艾丁尼奧（Edinho）近期告訴法新社：「我們正處於低谷。我們過去曾擁有一流水準的運動員。」

連巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也加入這場全國性的反省運動，他坦承巴西「已經不再踢世上最偉大的足球」。

中央社引述法新社，其中一個原因可能是街頭足球運動日漸式微，巴西歷史上一些偉大球員都是從街頭足球起家，像是里維利諾（Rivellino）、奇哥（Zico）和羅馬里歐（Romario）。

業餘足球員納西門托（Lauro Nascimento）說：「沒人在街上踢球了。你不會聽到踢球打破誰家窗戶的故事了。」他在聖保羅（Sao Paulo）北側僅存的其中一塊泥土球場踢球後，球衣沾上橘色的泥土。

如今，聖保羅維拉奧羅拉（Vila Aurora）區被水泥叢林覆蓋，過去的足球場地如今矗立著兩棟建築物。

體育歷史學家邦芬（Aira Bonfim）說：「以前，任何開放空間都足以讓孩子們開始踢球。如今，這些空間都被視為黃金開發地段。」

巴西貧窮的孩子如今要進入足球場，往往得依賴學校、社會計畫或足球俱樂部。

研究人員維克特（Euler Victor）指出，踢足球時間的減少，「對我國足球也產生巨大影響」。

他說：「我們有一大堆巴西人在歐洲踢球，但球星卻少之又少。」

巴西最新的希望是曾在西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊（FC Barcelona）發光發熱的內馬爾（Neymar），但他的職業生涯遭到爭議和傷病拖累，難以率領國家代表隊奪冠。

巴西人現在把希望放在23歲的費尼希斯（Vinicius Junior）和新生代球員恩德瑞克（Endrick）身上，恩德瑞克預計將在今年7月滿18歲時跟隨費尼希斯腳步加入皇家馬德里（Real Madrid）。

巴西至今仍是世界第一的足球員出口國，但這些球員的收入卻正在減少。

根據國際足球總會（FIFA）數據，各球隊去年共為2375名巴西球員支付的轉會費為9億3530萬美元，比2018年少了近20%，然而當年的球員人數卻比較少，僅1753人。

巴西下一代對足球仍懷抱熱情，只是在訓練方面「遇到困難」，足球教練達席瓦（Victor Hugo da Silva）把這個問題歸咎於人們久坐的生活型態以及3C「成癮」問題。

在人口2億300萬的巴西，手機數量比人還多。根據世界肥胖地圖（World Obesity Atlas）統計，5到19歲孩童與青少年中逾1/3過重或肥胖。

足球 巴西 金球獎

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