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戴資穎因傷缺席 優霸盃台灣不敵韓國止步8強

中央社台北3日電
戴資穎。(中新社)
戴資穎。(中新社)

在中國成都舉行的湯優盃男、女羽球團體賽，今天進行的8強賽事，台灣女團在戴資穎因傷缺陣下，在優霸盃以0比3的總比分不敵韓國，確定無緣4強。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（Uber Cup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

台灣女團在優霸盃闖進8強單淘汰賽，不過世界排名第5的戴資穎，持續受到膝傷困擾，今天依舊高掛免戰牌，首點女單推出許玟琪迎戰世界球后安洗瑩。

首局開打，許玟琪就以0比3居劣勢，雖然比賽前段一路緊咬，一度僅以9比10落後，但比賽後段還是被安洗瑩拉開比數，先以14比21落敗。

第2局許玟琪完全棄守，先以4比11大比分落後進入技術暫停，隨後安洗瑩再1波4比1攻勢奠定勝基，最終許玟琪以9比21直落2敗北。

第2點女雙台灣推出許雅晴/林琬清，強碰世界排名第2的白荷娜/李紹希，雙方在去年交手過1次，當時台灣組合0比2落敗。今天再戰，首局戰況一面倒，開賽許雅晴/林琬清就以3比17落後，最終以6比21落敗。

第2局許雅晴/林琬清全力反撲，一度以16比10領先對手，不過此時卻被韓國組合打出1波8比2的攻勢追平戰局，儘管台灣組合再搶下1分，但接著白荷娜/李紹希又連拿3分，以21比19終結比賽。

以0比2落後的台灣女團，第3點推出世界排名第31名的宋碩芸，對上世界排名第37名的沈有振，試圖延長戰局，結果首局很快就以5比21敗下陣來；第2局則是在13比11領先時，被沈有振1波10比2的攻勢逆轉戰局，再以15比21落敗。

在優霸盃賽史上，台灣女團僅在2006年靠著鄭韶婕、簡毓瑾、白旻潔（現改名為白驍馬）、程文欣、周佳琦、辜姵婷等人闖進4強。

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