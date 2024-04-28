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羽球／見證戴資穎羽球生涯最後巡禮 中國粉絲擠爆湯優盃簽名會

中央社／台北28日電
戴資穎優霸盃領銜出賽，直落2為中華隊開出紅盤。（圖：Badminton Photo提供）
戴資穎優霸盃領銜出賽，直落2為中華隊開出紅盤。（圖：Badminton Photo提供）

在中國成都舉行的湯優盃男、女羽球團體賽，台灣女團28日在優霸盃首戰對上馬來西亞，戴資穎擔任首點女單，僅用33分鐘就以21：19、22：20擊敗對手吳堇溦，搶下開門紅。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（Uber Cup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

台灣女團在優霸盃分組首戰對上馬來西亞，首點女單推出戴資穎迎戰吳堇溦，雙方過去交手3次全都由戴資穎獲勝。

28日再戰，戴資穎首局前段雖一度以2：6落後，但隨即追平比數雙方形成拉鋸戰，但都沒有一方能連續得分。比賽後段戴資穎又以15：18落後，但隨後她以一波6：1的攻勢強勢逆轉收尾，順利拿下首局。

第2局戰況如出一轍，前段雙方拉鋸互有領先，比賽後段戴資穎先以13：17落後，追近比分後又以18：20遭對手逼出2個局末點。

幸好戴資穎發揮她出色的交戰經驗，不但化解對手的局末點，更連拿4分直接收下比賽勝利，替台灣女團拿下第1點的勝利。

已經宣布今年是生涯最後一年的戴資穎，這次到中國參賽也引爆球迷朝聖，賽前贊助商舉辦的簽名會，排隊人潮花了超過30分鐘才消化完畢。

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