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奧運冠軍傑普契奇爾 打破純女子馬拉松世界紀錄

新華社／倫敦21日電
傑普契奇爾奪得倫敦馬拉松女子組冠軍，同時打破純女子馬拉松世界紀錄。(新華社)
傑普契奇爾奪得倫敦馬拉松女子組冠軍，同時打破純女子馬拉松世界紀錄。(新華社)

奧運冠軍傑普契奇爾(Peres Jepchirchir)21日以2小時16分16秒的成績，奪得倫敦馬拉松女子組冠軍，同時打破純女子馬拉松世界紀錄。

所謂純女子馬拉松，意味著賽道上的跑者，包括配速員在內全部為女性。之前的純女子馬拉松世界紀錄也是出自倫敦馬拉松，由肯亞人凱塔尼(Mary Keitany)在2017年的賽事中創造，成績為2小時17分01秒。

30歲的傑普契奇爾並非當天比賽的奪冠最大熱門。去年在柏林馬拉松創下2小時11分53秒女子世界紀錄的衣索比亞選手阿塞法(Tigst Assefa)雄心勃勃，賽前就表示備戰十分理想，就像去年在柏林參賽時一樣。至於純女子馬拉松世界紀錄，她更是確信自己可以打破。

比賽開始後，包括阿塞法、傑普契奇爾在內的第一集團一直保持高速前進。25公里後，領跑集團只剩4人，而直到40公里，這4人依然難解難分。比賽僅剩最後幾百米時，傑普契奇爾突然提速，以強有力的衝刺甩開所有對手，第一個衝線。

阿塞法以2小時16分23秒位居次席，肯亞人傑普科斯蓋(Joyciline Jepkosgei)收穫第三名。

傑普契奇爾賽後坦言，她知道一起參賽的姑娘們實力很強，也知道純女子馬拉松的世界紀錄這次很可能會被刷新，「但我沒想過會是我」。更讓她激動的是由此確保了奧運資格，因為她的夢想就是在巴黎未免。「我知道這並不容易，但我會全力以赴。」

馬拉松 奧運

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