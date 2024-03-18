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足球／梅西香港表演賽未上場惹議 主辦方向觀眾退款50%

中新社／香港18日電
梅西香港之行惹出爭議。（中通社）
梅西香港之行惹出爭議。（中通社）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）因缺席香港表演賽，惹觀眾不滿。香港主辦方Tatler Asia在18日公布門票退款安排，即日起為通過官方渠道購票的人士處理50%門票面值退款。

Tatler Asia指出，通過官方票務平台Klook購買比賽日門票之公眾，會於2024年3月18日收到由Klook發出的電郵通知，並須於2024年4月12日回復並接受50%門票退款的條款及細則。

Klook發售的門票售價分別為港幣880元、1580元、2280元、2980元、4880元，每張門票將可獲一半的退款金額。退款將在截止日期（2024年4月12日）後的30天內進行處理，但具體收款時間或因收款銀行的政策及程序而有所不同。

Tatler Asia表示，從Tatler Asia Limited直接購買門票的人士，包括活動讚助商及合作夥伴的門票，將由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。

據悉，梅西於2月2日隨美國職業足球大聯盟球隊邁阿密國際訪港，但在2月4日對戰香港隊的表演賽中「因傷」未有上陣，引起球迷不滿。Tatler Asia其後承諾將向購票人士退款。

香港 梅西 足球

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