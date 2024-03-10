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足球明星也瘋「七龍珠」 梅西、內馬爾都是頭號粉絲

體育新聞組╱即時報導
足球界最熱愛「七龍珠」的明星球員，非巴西前鋒內馬爾莫屬，內馬爾的背上甚至還有主角悟空的刺青。(取材自X平台)
足球界最熱愛「七龍珠」的明星球員，非巴西前鋒內馬爾莫屬，內馬爾的背上甚至還有主角悟空的刺青。(取材自X平台)

「七龍珠」作者、日本漫畫家鳥山明日前過世，他的漫畫紅遍全球，除了日本職棒不少球員深受他的作品影響外，「七龍珠」更是很多足球員的童年記憶，巴西足球巨星內馬爾（Neymar）也是七龍珠的忠實粉絲，身上還刺有超級賽亞人的刺青，寫著「BE YOUR HERO」，另有不少足球巨星也曾在場上做出致敬「七龍珠」的動作。

足球球星做出「七龍珠」的經典動作。(取材自Instagram)
足球球星做出「七龍珠」的經典動作。(取材自Instagram)

臉書粉專「體育大叔」的分享，最迷「七龍珠」的是來自南美的運動員，雖然是1980年代的作品，但比較晚流傳到南美洲，因此南美洲的孩子是2000年左右才看到這部作品，「而他們，現在很多都是足球場的大明星。」

足球球星做出「七龍珠」的經典動作。(取材自Instagram)
足球球星做出「七龍珠」的經典動作。(取材自Instagram)

最迷「七龍珠」球星非內馬爾莫屬，他在自己的背後刺了一個悟空圖樣，還寫著「BE YOUR HERO」，臉書上寫著；「或許在內馬爾心中的英雄，不是球王Pele，而是悟空。」而阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi)過去也曾被拍到戴著印有「七龍珠」角色貝吉塔和布瑪的帽子。

足球球星做出「七龍珠」的經典動作。(取材自Instagram)
足球球星做出「七龍珠」的經典動作。(取材自Instagram)

而美國足球大聯盟在官方推特悼念鳥山明：「偉大的鳥山明安息吧，你激勵了一個世代。」貼文還放上多張球員在比賽中擺出「七龍珠」裡悟空和特蘭克斯經典的合體動作。

IG帳號postunited上，也整理出許多足球巨星在場上做出「七龍珠」的經典動作，包括英超「進球機器」哈蘭德(Erling Håland)、荷蘭球星西蒙斯(Xavi Simons)等人。

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