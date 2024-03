足球明星也瘋「七龍珠」 梅西、內馬爾都是頭號粉絲

「七龍珠」作者、日本 漫畫家鳥山明日前過世,他的漫畫紅遍全球,除了日本職棒不少球員深受他的作品影響外,「七龍珠」更是很多足球 員的童年記憶,巴西足球巨星內馬爾(Neymar)也是七龍珠的忠實粉絲,身上還刺有超級賽亞人的刺青,寫著「BE YOUR HERO」,另有不少足球巨星也曾在場上做出致敬「七龍珠」的動作。

據臉書 粉專「體育大叔」的分享,最迷「七龍珠」的是來自南美的運動員,雖然是1980年代的作品,但比較晚流傳到南美洲,因此南美洲的孩子是2000年左右才看到這部作品,「而他們,現在很多都是足球場的大明星。」

最迷「七龍珠」球星非內馬爾莫屬,他在自己的背後刺了一個悟空圖樣,還寫著「BE YOUR HERO」,臉書上寫著;「或許在內馬爾心中的英雄,不是球王Pele,而是悟空。」而阿根廷足壇巨星梅西(Lionel Messi)過去也曾被拍到戴著印有「七龍珠」角色貝吉塔和布瑪的帽子。

而美國足球大聯盟在官方推特悼念鳥山明:「偉大的鳥山明安息吧,你激勵了一個世代。」貼文還放上多張球員在比賽中擺出「七龍珠」裡悟空和特蘭克斯經典的合體動作。

You inspired a generation. 🐉



RIP to the great Akira Toriyama. ❤️ pic.twitter.com/sM4y7uC4VA