足球明星也瘋「七龍珠」 梅西、內馬爾都是頭號粉絲
「七龍珠」作者、日本漫畫家鳥山明日前過世，他的漫畫紅遍全球，除了日本職棒不少球員深受他的作品影響外，「七龍珠」更是很多足球員的童年記憶，巴西足球巨星內馬爾（Neymar）也是七龍珠的忠實粉絲，身上還刺有超級賽亞人的刺青，寫著「BE YOUR HERO」，另有不少足球巨星也曾在場上做出致敬「七龍珠」的動作。
據臉書粉專「體育大叔」的分享，最迷「七龍珠」的是來自南美的運動員，雖然是1980年代的作品，但比較晚流傳到南美洲，因此南美洲的孩子是2000年左右才看到這部作品，「而他們，現在很多都是足球場的大明星。」
最迷「七龍珠」球星非內馬爾莫屬，他在自己的背後刺了一個悟空圖樣，還寫著「BE YOUR HERO」，臉書上寫著；「或許在內馬爾心中的英雄，不是球王Pele，而是悟空。」而阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi)過去也曾被拍到戴著印有「七龍珠」角色貝吉塔和布瑪的帽子。
而美國足球大聯盟在官方推特悼念鳥山明：「偉大的鳥山明安息吧，你激勵了一個世代。」貼文還放上多張球員在比賽中擺出「七龍珠」裡悟空和特蘭克斯經典的合體動作。
You inspired a generation. 🐉— Major League Soccer (@MLS) March 8, 2024
RIP to the great Akira Toriyama. ❤️ pic.twitter.com/sM4y7uC4VA
IG帳號postunited上，也整理出許多足球巨星在場上做出「七龍珠」的經典動作，包括英超「進球機器」哈蘭德(Erling Håland)、荷蘭球星西蒙斯(Xavi Simons)等人。
上一則
NBA／唐西奇連6場30分大三元史上第1人 獨行俠轟垮活塞
下一則
FB留言