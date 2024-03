巴黎奧運官方海報揭曉 地標建築排列組合 還藏了8個吉祥物

4日,巴黎奧運 和殘奧官方海報在奧賽博物館 發布。由法國著名插畫藝術家烏戈·加托尼創作的這兩張海報堪稱奧運海報史上的一次大幅創新,其所包含元素之多、細節之豐富均打破了以往奧運海報設計的傳統。

作為以色彩運用見長的藝術家,加托尼幻想出了一個多元且繁華的微觀世界,其中既包括巴黎以及法國的標誌性元素,也有本屆奧運會和殘奧會的所有運動項目,同時還將巴黎奧運的一些創新特點予以展示。用他自己的話來說——這是一幅基於現實的超現實主義作品。

為了突出奧運與殘奧同等重要的理念,兩張海報既可以被看做單獨的兩幅作品,又可合二為一成為一張巨幅的完整海報,左邊是奧運,右邊是殘奧。

A picture's worth a thousand words, here are the 2 iconic posters of our Games: one Olympic and one Paralympic.



Together, they form one big story, that of #Paris2024 🖼️ pic.twitter.com/kpAVESYWJC