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巴黎奧運官方海報揭曉 地標建築排列組合 還藏了8個吉祥物

新華社／巴黎4日電
巴黎奧運海報出爐。（取材自官方X平台）
巴黎奧運海報出爐。（取材自官方X平台）

4日，巴黎奧運和殘奧官方海報在奧賽博物館發布。由法國著名插畫藝術家烏戈·加托尼創作的這兩張海報堪稱奧運海報史上的一次大幅創新，其所包含元素之多、細節之豐富均打破了以往奧運海報設計的傳統。

作為以色彩運用見長的藝術家，加托尼幻想出了一個多元且繁華的微觀世界，其中既包括巴黎以及法國的標誌性元素，也有本屆奧運會和殘奧會的所有運動項目，同時還將巴黎奧運的一些創新特點予以展示。用他自己的話來說——這是一幅基於現實的超現實主義作品。

為了突出奧運與殘奧同等重要的理念，兩張海報既可以被看做單獨的兩幅作品，又可合二為一成為一張巨幅的完整海報，左邊是奧運，右邊是殘奧。

「我設計的靈感來源是一個巨大的城市體育場，將巴黎的地標性建築在其中重新排列組合。艾菲爾鐵塔從法蘭西體育場中間貫穿而過，塞納河、凱旋門、協和廣場等等都在其中。」加托尼如此介紹。

若遠觀，合起來的整幅海報就像是一場歡樂的體育嘉年華，這也符合巴黎奧組委希望呈現一屆歡樂的體育盛會的願景；從近處看，海報中的無數細節則會給觀眾帶來發現的樂趣和新的探索衝動。

「海報中一共藏了8個巴黎奧運吉祥物，需要花點時間才能找出來。奧運五環和殘奧三色標誌、大眾馬拉松跑、奧林匹克格言等，也都可以在裡頭找到。」加托尼說。這兩張海報均由他手繪完成，整個創作過程一共花了約2000小時。

「一開始我還在數著畫了多少個小人，但後來實在太多，數不過來了。我估計有上萬個吧，看看有沒有觀眾對這個感興趣會數一數。」加托尼說。

巴黎奧組委主席托尼·埃斯坦蓋對這兩幅海報非常滿意。「這不僅僅是單純的海報，我們希望盡可能囊括更多元素，我們希望與眾不同。這是奧運歷史上的一次全新嘗試。」埃斯坦蓋說。

這兩幅海報會在奧賽博物館展出至3月10日。從發布之時起，巴黎2024官方網上商店已經開始售賣這兩張海報，每張價格29歐元。

巴黎奧運 博物館 馬拉松

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