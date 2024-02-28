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足球／梅西沒掉粉 IG人氣破5億僅次C羅

體育新聞組／綜合報導
阿根廷球王梅西因缺席香港表演賽，受不少球迷批評。不過他的IG追蹤人數近日仍突破5億，全球排名第二。（路透）
阿根廷球王梅西因缺席香港表演賽，受不少球迷批評。不過他的IG追蹤人數近日仍突破5億，全球排名第二。（路透）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）因缺席香港表演賽，受不少球迷批評。不過他的IG追蹤人數近日仍突破5億，全球排名第2，僅次葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo），顯見人氣絲毫不受影響。

據「Sportico」報導，梅西一直在IG上很受歡迎，2022年世界盃奪冠更迎來大爆發，IG史上按讚最多的前5則貼文，有3篇是梅西所發，第一名是他高舉大力神盃的貼文。目前C羅有6.22億粉絲追蹤排第1，梅西5億排第2，女歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）4.2億排第3。

梅西去年加盟MLS邁阿密國際隊，震撼全球，並再度成為新聞焦點。他也和球隊老闆「足球金童」貝克漢（David Beckham）建立深厚友誼。梅西妻子安托妮雅（Antonella Roccuzzo）過36歲生日，貝克漢妻子維多利亞（Victoria Beckham）也獻上祝福，展現兩人好交情。

值得一提的是，梅西去年獲選勞倫斯世界體育獎「年度男子運動員」，他今年再度入圍，將和挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）、塞爾維亞網球世界球王約克維奇（Novak Djokovic）、撐竿跳世界紀錄保持人杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）、美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）及F1冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）競爭。

梅西 足球 C羅

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