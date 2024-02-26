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足球／球迷大喊「梅西」 C羅猥褻手勢嗆觀眾 遭沙國足協調查

體育新聞組／綜合報導
「C羅」被指在比賽結束後對觀眾做出猥褻手勢，有可能遭到調查。（路透）
「C羅」被指在比賽結束後對觀眾做出猥褻手勢，有可能遭到調查。（路透）

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽，艾納斯隊25日以3：2擊敗沙巴柏隊，但陣中球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在比賽結束後對觀眾做出猥褻手勢，不僅遭到抨擊，並可能遭到調查。

C羅第21分鐘罰球進球入網，為艾納斯隊首開紀錄，陣中巴西好手塔利斯卡（Talisca）之後攻進兩球，包括最後4分鐘的進球，以3：2結束這場比賽。

終場哨響後，社群媒體影片拍到，C羅把手放在耳朵旁，作勢要聽取觀眾的回應，之後將手放骨盆腔前反覆抽動，這個動作似乎是針對敵營沙巴柏隊（AlShabab）支持者。

影片的背景聲音中，可以聽到有人呼喊「梅西」（Lionel Messi），即C羅的長年對手阿根廷足球巨星梅西。

雖然這起事件沒有被電視鏡頭拍到，但一些沙烏地阿拉伯名嘴說，C羅應該受到懲罰。

當地媒體報導，沙烏地阿拉伯足球協會（SAFF）已對此事件展開調查。

沙國著名作家兼電視節目主持人法拉吉（Waleed AlFarraj）在社群媒體X上寫到：「紀律委員會正面臨最大考驗。我們將拭目以待」，「任何事情都有其限度，無論你有多出名。職業足球聯賽就是這樣」。

「C羅」被指在比賽結束後對觀眾做出猥褻手勢，有可能遭到調查。（路透）
「C羅」被指在比賽結束後對觀眾做出猥褻手勢，有可能遭到調查。（路透）

C羅 足球 沙烏地阿拉伯

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