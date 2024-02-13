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足球／巴西不敵阿根廷 男足無緣巴黎奧運

體育新聞組／綜合報導
巴西不敵阿根廷，無緣巴黎奧運會男足會內賽，圖為巴西新星恩德里克（前）。
巴西不敵阿根廷，無緣巴黎奧運會男足會內賽，圖為巴西新星恩德里克（前）。

巴西男子足球隊日前在奧運會前最後一輪預賽中，以0：1輸給阿根廷隊，無緣2024年巴黎奧運會，連續三次獲得奧運金牌的夢想破碎。

巴西與阿根廷的比賽在委內瑞拉卡拉卡斯舉行。下半場32分，阿根廷前鋒貢杜（Luciano Gondou）接獲隊友巴柯（Valentín Barco）傳球頭槌破門。

比賽中，巴西隊前鋒佩奇（Gabriel Pec）錯過進球機會，主要前鋒恩德里克（Endrick）也被巴西教練梅尼士（Ramon Menezes）從場上撤下來，梅尼士因巴西隊在球場上缺乏創造力而受到嚴厲批評。

巴西在奧運會預賽期間的表現波動很大，在輸給巴拉圭並擊敗委內瑞拉後，如果對戰阿根廷的比賽獲勝，可確保巴西進軍奧運會；如果出現平局，巴西將取決於巴拉圭和委內瑞拉之間的結果。

巴西國家隊在最近兩屆奧運會獲得金牌，但隨著輸給阿根廷隊，這將是自2004年雅典奧運會以來，首次沒有巴西參加男子足球比賽，阿根廷則取得參加巴黎奧運會的資格。

阿根廷報Olé用「再見」和球迷的口號「巴西，告訴我感覺如何」，揶揄巴西國家隊，稱阿根廷和巴西兩隊之間的最後三場比賽，巴西都被擊敗；這一次，阿根廷更獲得史詩般的勝利。

巴西 巴黎奧運 足球

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