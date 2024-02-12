24歲馬拉松世界紀錄保持人離世 車禍殘骸曝光

基普圖姆11日駕駛的Toyota Premio已撞得稀巴爛。(路透)

去年才在芝加哥馬拉松 以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆（Kelvin Kiptum），在11日傳出於肯亞發生車禍不幸離世的消息，國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）也在第一時間發文致哀，直言日前才正式認證了他的紀錄，沒想到就收到如此不幸消息。

年僅24歲的基普圖姆，過去兩年頻頻向男子馬拉松世界紀錄發起挑戰，包括在去年倫敦馬他就跑出2小時01分25秒的紀錄，創下男子馬拉松史上第二快的紀錄，而在10月登場的芝加哥馬拉松他更一舉衝出2小時0分35秒的成績，成功改寫世界紀錄，朝著「破2小時」的目標又再度邁進一大步。

而6日國際田總才剛正式認證基普圖姆的新世界紀錄，但就傳出他因為車禍不幸離世的消息，讓國際田總主席柯伊都直言遺憾，他在個人社群上留言致哀表示，「基普圖姆和他的教練離開對於田徑運動是慘痛的損失，我們為此感到震驚與深感悲痛，我們將代表所有世界田徑運動員向他的家人、朋友、隊友和肯亞致上最深的哀悼。」