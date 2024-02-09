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巴黎奧運獎牌 內藏埃菲爾鐵塔

體育新聞組／綜合報導
巴黎奧組委公布巴黎奧運會和殘奧會獎牌，設計靈感來自巴黎地標建築艾菲爾鐵塔。（中新社）
巴黎奧組委公布巴黎奧運會和殘奧會獎牌，設計靈感來自巴黎地標建築艾菲爾鐵塔。（中新社）

距離巴黎奧運會開幕還有不到六個月時間，巴黎奧組委8日正式揭曉了本屆奧運會和殘奧會的獎牌實物，獎牌的中間鑲嵌了一塊取自埃菲爾鐵塔的原始建造材料，成為此次設計的最大亮點。

「奧運獎牌是每一位奧運選手的最高夢想，而埃菲爾鐵塔則是巴黎乃至法國整個國家的標誌，所以我們將兩者做了一個結合，希望設計出歷史上獨一無二的獎牌。」巴黎奧組委主席埃斯坦蓋說。

據獎牌設計師龍桑介紹，這些金屬材料來自埃菲爾鐵塔翻新過程中替換下來的橫樑和其他部分，去除表面的油漆後恢復成金屬材料的本來顏色，然後切割成了六邊形鑲嵌在獎牌的一面。

「獲得奧運獎牌是一項非常了不起的成就，我們希望給選手們留下更多關於法國的深刻回憶，埃菲爾鐵塔是一個最佳選擇，也是我們最珍貴的禮物。」龍桑說。

據介紹，在另一面，奧運會和殘奧會的獎牌採取了不同設計。奧運會的獎牌中間為勝利女神像與舉辦過首屆現代奧運會的帕納辛奈科體育場，左右兩側分別刻有希臘的標誌性建築雅典衞城以及法國的標誌性建築埃菲爾鐵塔。殘奧會獎牌的另一面則是一個從鐵塔正下方低角度仰視鐵塔的圖案，左右兩側分別有用通用盲文書寫的「巴黎」和「2024」字樣。

此外，懸掛奧運會和殘奧會獎牌的緞帶在顏色上也做了區分，奧運獎牌使用藍色，殘奧獎牌則使用紅色。

巴黎奧運會將於2024年7月26日至8月11日舉行，殘奧會將於8月28日至9月8日舉行。

巴黎奧組委公布巴黎奧運會和殘奧會獎牌，獎牌背面的主體圖案為勝利女神像。（中新社）
巴黎奧組委公布巴黎奧運會和殘奧會獎牌，獎牌背面的主體圖案為勝利女神像。（中新社）

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