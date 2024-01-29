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北京冬奧美國隊遞補金牌 華裔陳巍單屆雙金 花滑史第1人

世界新聞網／輯
北京冬奧俄羅斯花滑團體賽金牌被取消，將由美國隊（圖）遞補金牌，右二為華裔選手陳巍。（新華社）
北京冬奧俄羅斯花滑團體賽金牌被取消，將由美國隊（圖）遞補金牌，右二為華裔選手陳巍。（新華社）

國際體育仲裁法庭（CAS）29日在其官網宣布，俄羅斯花樣滑冰選手卡瓦莉娃（Kamila Valieva）服用禁藥，將從2021年12月25日起禁賽四年，將在2026年米蘭冬奧前解禁。

CAS在聲明中表示，自2021年12月25日以來瓦莉娃取得的所有比賽成績都是無效的。這意味著瓦莉娃在2022年北京冬奧幫助俄羅斯隊奪得的團體賽金牌將被取消。

2022年北京冬奧，俄羅斯代表隊在花樣滑冰團體比賽項目中獲得金牌，美國隊獲銀牌，日本隊獲銅牌。俄羅斯花滑團體的金牌取消後，美國隊遞補金牌。

 其中，美國隊選手陳巍(Nathan Chen)，成為冬奧史上首位「單屆雙金」的花滑男單選手。陳巍當年在花滑男子個人賽長曲項目拿到218.63分，加上短曲的113.97分，以322.60分奪金牌，日本選手羽生結弦則是第四名。

瓦莉娃在北京冬奧一鳴驚人，年僅15歲的她在賽場上發揮出色，成為首個在冬奧賽場完成四周跳的女單選手。但緊接著瓦莉娃就身陷興奮劑風波，在冬奧花樣滑冰團體賽結束第二天，她被發現2021年12月25日於聖彼得堡舉行的俄羅斯花滑錦標賽中被採集的檢測樣本中含有違禁成分「曲美他嗪」，隨即被俄羅斯反興奮劑機構臨時禁賽。

瓦莉娃向俄羅斯反興奮劑機構紀律委員會提起上訴。在召開聽證會後，該機構紀律委員會決定取消對瓦莉娃的臨時禁賽，允許她繼續參加北京冬奧。

雖然國際奧委會、世界反興奮劑機構和國際滑聯均向CAS提起上訴，但CAS在冬奧會女單比賽開賽前召開了聽證會，駁回了上訴、允許瓦莉娃繼續參賽。她參加了女單比賽，但最終無緣獎牌。

卡瓦莉娃(右三)服用禁藥，北京冬奧俄羅斯花滑團體賽金牌被取消。（新華社）
卡瓦莉娃(右三)服用禁藥，北京冬奧俄羅斯花滑團體賽金牌被取消。（新華社）

俄羅斯 北京冬奧 陳巍

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