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桌球／林昀儒遭前德國球王逆轉 無緣WTT挑戰賽決賽

中央社／台北20日電
世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單4強賽，林昀儒遭德國前世界球王波爾逆轉無緣爭冠。（本報資料照片）
世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單4強賽，林昀儒遭德國前世界球王波爾逆轉無緣爭冠。（本報資料照片）

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單4強賽，遭德國前世界球王波爾逆轉，以2比3落敗，無緣決賽。

在卡達舉行的WTT杜哈挑戰賽，世界排名第7的林昀儒榮膺男單頭號種子，與日本選手張本智和分屬上、下籤表，賽前都被看好為男單奪冠大熱門。

林昀儒這次前3輪以1局未失之姿、晉級4強，包括在16強、8強賽連挫德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus）、斯洛伐克選手汪洋。

林昀儒4強賽碰上42歲德國前世界球王波爾（Timo Boll），兩人相差20歲，儘管波爾近年因傷勢所擾，排名跌至182名，但他曾在2016年里約奧運率領德國男團奪銅，也曾在2021年世錦賽拿下男單銅牌，實力依舊不容小覷。

林昀儒、波爾過去3度碰頭，雖拿下2勝，但最近2次都是激戰至決勝局才分出勝負，林昀儒首局雖以11比5搶下，但次局戰況卻急轉直下，林昀儒以4比11讓出。

林昀儒第3局克服開局1比5落後，靠著一波6比0攻勢，以11比7再拿下1局，第4局戰況拉鋸，林昀儒在關鍵時刻連丟3分，讓對手趁機以11比9扳平。

林昀儒決勝局一路落後，最終以5比11落敗，無緣與張本智和在決賽會師。

林昀儒 德國 奧運

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