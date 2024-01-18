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桌球／林昀儒對戰德國削球手3連勝 晉WTT杜哈挑戰賽8強

中央社／台北19日電
台灣桌球名將林昀儒18日擊敗德國選手，打進WTT杜哈挑戰賽8強。圖為林昀儒2023年10月在台灣參加全運會時的照片。(本報資料照片)
台灣桌球名將林昀儒18日擊敗德國選手，打進WTT杜哈挑戰賽8強。圖為林昀儒2023年10月在台灣參加全運會時的照片。(本報資料照片)

儘管無緣世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽混雙4強，台灣一哥林昀儒今天在男單16強賽以3比0力挫德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus），收下對戰3連勝，連2周挺進8強。

林昀儒去年曾在WTT阿拉木圖挑戰賽、法蘭克福冠軍賽男單封王，目前世界排名第7，上周在卡達舉行的杜哈球星挑戰賽止步8強的他，本周捲土重來，男單首輪以直落3橫掃地主卡達選手阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab）。

林昀儒在男單16強賽出戰排名第46的德國削球手菲盧斯，過去4度交手，兩人各執2勝，而自去年4月新鄉冠軍賽起，林昀儒似乎已有備而來，近2次碰頭，林昀儒都以未失1局之姿贏得勝利。

林昀儒生涯第5度對決菲盧斯，首局浪費最多5分領先優勢，遭對手扳成9比9平手，所幸林昀儒隨即穩住陣腳，連得2分，以11比9先搶下1局。

林昀儒次局逐步掌控比賽節奏，以11比7再下一城，第3局更是未給對手太多機會，以11比3迎接勝利，8強賽將對戰斯洛伐克選手汪洋。

其他台將的表現，馮翊新、高承睿各以1比3分別輸給韓國選手林鐘勳、日本選手戶上隼輔，無緣8強，而台灣一姐鄭怡靜出戰德國選手考夫曼（Annett Kaufmann），錯失1個賽末點機會，以2比3落敗，將8強門票拱手讓人。

林昀儒 德國 日本

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