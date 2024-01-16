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足球／梅西3獲FIFA最佳男子球員 他的「好人緣」幫了一把？

體育新聞組／綜合報導
阿根廷足球巨星梅西獲國際足總最佳男子球員獎，他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德，這也是梅西生涯3度獲得該獎。（美聯社）
阿根廷足球巨星梅西獲國際足總最佳男子球員獎，他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德，這也是梅西生涯3度獲得該獎。（美聯社）

阿根廷足球巨星梅西16日榮獲國際足總最佳男子球員獎（The Best FIFA Men's Player），他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德，這也是梅西生涯3度獲得該獎，他也因此蟬聯世界足球先生。 

中央社引述法新社報導，哈蘭德（Erling Haaland）轉會到曼城隊的首個賽季就踢進52球，原本被各界看好能奪下2023年國際足總最佳男子球員獎，但梅西（Lionel Messi）仍險勝奪下殊榮。

梅西去年率領巴黎聖傑曼隊贏得法國甲級足球聯賽冠軍，之後又效力美國職業足球大聯盟的邁阿密國際隊，並率隊奪下聯盟盃冠軍。

梅西2022年領軍阿根廷國家隊贏得世界盃足球賽後，也獲得2022年國際足總最佳男子球員獎，他首次榮獲該獎則是2019年。

另據中新社報導，根據國際足聯規則，年度獎項評選由各國家隊主帥、隊長以及記者、球迷參與。每位投票者手握第一順位（5分）、第二順位（3分）、第三順位（1分）共計三張選票，得分最高者獲得年度最佳球員獎項。 　　

36歲的梅西和23歲的哈蘭德同樣收穫48分。不過，梅西憑藉在隊長投票中收穫更多第一順位首選提名，從而力壓「後輩」，繼去年10月捧得金球獎後再得一座個人獎杯。25歲的姆巴佩獲得35分。 　

包括姆巴佩、南韓孫興慜、克羅埃西亞的莫德里奇(Luka Modrić)、英格蘭的凱恩(Harry Kane)、波蘭的萊萬(Robert Lewandowski)，都把第一名選票都投給了梅西。

這是梅西職業生涯第八次當選世界足球先生，他也成為獲得此榮譽最多的球員。不過，目前效力於邁阿密國際的梅西正在為新賽季備戰，並沒有出席當晚的頒獎典禮。

梅西 足球 投票

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