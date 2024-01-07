足球／世界盃4冠得主札加洛去世 巴西舉國哀悼3天

巴西足球傳奇人物札加洛因多重器官衰竭過世，享耆壽92歲。(路透)

巴西 總統今天宣布全國哀悼3天，悼念前一天過世的足球 傳奇人物札加洛。札加洛在擔任球員、教練期間，國家隊在世界盃 先後4度奪冠，是有此成就的第一人。

法新社報導，札加洛（Mario Zagallo）近幾個月因一連串健康問題在里約熱內盧（Rio de Janeiro）入院治療。院方表示，札加洛昨天因多重器官衰竭過世，享耆壽92歲。

札加洛於球員時期，和巴西「球王」比利（Pele）於1958年、1962年世界盃並肩作戰，聯手率巴西拿下2連霸。開始執掌兵符後，帶領由比利領銜的巴西隊拿下1970年世界盃冠軍。而他1994年以助理教練身分，再次看到「森巴軍團」於世界盃登頂。

總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天帶頭向綽號「老狼」的札加洛致敬，發布聲明說：「札加洛是史上最偉大的足球運動員和教練之一。」

「勇敢、熱情…（他）給了全國和全世界足球上了一課，一堂有關愛、奉獻以及克服困境之意志的課。」

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）說：「札加洛對足球界，尤其是巴西足球界的影響力，是至高無上的。」

英凡提諾稱身材並不高大的札加洛是「戰術天才」，並強調他在足球強國巴西5次拿下世界盃冠軍，他於其中4次扮演重要角色並拿下金盃，比歷史上任何人都要多。

英凡提諾說：「大家會記得他是巴西足球教父，我們會非常懷念他。世界盃的故事絕對少不了札加洛。」

足球史上，以球員、教練「雙料」身分拿下世界盃冠軍的只有另外兩人：一是德國「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer），於1974年擔任球員、1990年率隊獲世界盃冠軍；二是法國的德尚（Didier Deschamps），1998年以球員奪下法國主場舉辦的世界盃冠軍，並於2018年以主帥之姿帶領法國隊在俄羅斯世界盃奪冠。

其他退役、現役球員也向札加洛致意。羅納迪諾（Ronaldinho）在Instagram上傳他與札加洛的照片，並發文說：「謝謝你所做的一切，教授！！！安息吧。」

羅馬里歐（Romario）告訴記者說：「他和比利一樣重要。」

「對足球界來說，今天是悲傷的一天。」

巴西國家隊現任國腳、西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）球星小維尼修斯（Vinicius Jr）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文說：「感謝你所做的一切，傳奇。」

巴西足球協會（Brazilian Football Confederation , CBF）表示，將在接下來的比賽中，為札加洛默哀1分鐘。