綠茵瞭望／英國首富入主 曼聯大翻身？

拉爵買下曼聯25%股權，將接手管理權。（路透）

英超 豪門曼聯迎來了新管理層，大英最有錢的男人，英力士集團董事長拉特克利夫爵士（Jim Ratcliffe，以下簡稱拉爵），以12.5億英鎊從格雷澤家族（Glazer）手中買下曼聯25%股份，並接掌俱樂部的管理權。這對「紅魔」來說當然是個好消息，但如同「七年之病，求三年之艾」，許多顯而易見的問題，恐怕短期內仍難改善。

1.球場設備老舊

曼聯的老特拉福球場（Old Trafford）被譽為「夢劇場」，曾是英超第二大且最先進的球場。近年來，英超各隊紛紛翻新或新建球場，致力提升球迷的看球體驗；反觀老特拉福不但設備老舊，下雨天頂棚像瀑布一樣漏水、餐廳食物衛生不合格，甚至球員恢復用的泳池磁磚破損。

作為英國最負盛名的俱樂部，曼聯就像身披一襲華麗的袍子，裡面卻爬滿蝨子。拉爵承諾將投資 2.3億英鎊翻新老特拉福，打造世界級的現代化球場，讓我們拭目以待。

2.球員水平太差

曼聯近年來狂灑4億歐元，但買來的球員大多算不上頂級，導致債台高築，無力繼續引援。

拉爵接掌曼聯，最重要的就是要重新建構管理層，賣掉不及格的球員，清出薪資空間，才能夠引進新人，打造更有競爭力的陣容。傳聞新的經理曾在尤文圖斯和巴黎聖日爾曼有過很傑出的成績，相信他可以在球隊經營和商業開發上有很好的表現。但要提升戰績，打造一支常勝軍，更需要一個專業的球隊總監，能有精準的眼光，買入有潛力、符合球隊風格的球員。

不過，曼聯應該不會在冬窗有大動作，因為球場上是一個蘿蔔一個坑，清理掉一個球員，就要補一個回來。而冬窗各隊不會輕易將好球員釋出，所以球員賣掉了也沒得補，頂多只能清理一些邊角料。

3.滕哈格去留

滕哈格（Erik ten Hag）是一個優缺點很明顯的主教練，雖然他用人唯私，戰術也看不出過人之處，但俗話說「亂世用重典」，他的酷吏風格，對於正要好好敲打敲打球員的曼聯來說，似乎是不錯的人選。

但是新老闆一定會想要用自己的人馬，所以給滕哈格的時間最多只到本季結束，除非他能夠打進前四，討得拉爵歡心，不然等到夏窗球隊大換血，曼聯很難再有他的位置。