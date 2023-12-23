我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

世界新聞網／輯
中國游泳選手孫楊。（新華社）
中國游泳選手孫楊。（新華社）

中國游泳協會22日在官網發布了《2024年巴黎奧運游泳項目選拔辦法》，意味著孫楊與巴黎奧運徹底無緣。

北京青年報報導，該辦法明確提及，巴黎奧運國內選拔賽將於4月中下旬舉行，時間恰好處於孫楊禁賽解除期限之前，也就是說，孫楊將會錯過國內選拔賽，失去能入選巴黎奧運中國游泳隊的機會。

孫楊2020年因違反禁藥規定而遭禁賽8年，經重審後禁賽時間縮短為4年3個月。

根據以往的經驗及慣例，每年的中國全國游泳冠軍賽都是當年世界大賽的選拔賽，要麼是奧運，要麼是世錦賽，有時還是亞運會的國內預選賽，舉辦時間從3月底到5月初都有。例如2023年冠軍賽暨亞運會選拔賽，就是5月初才開始的。

而明年的全國冠軍賽定於4月19日至27日在深圳舉行，就在孫楊的解禁之日（4月30日）三天前結束，斷了孫楊通過國內選拔賽達到奧運參賽資格之路。

除了禁賽期解除之日要晚於選拔賽的原因之外，孫楊還有一個原因造成他基本無緣巴黎奧運，那就是按照國家體育總局游泳運動管理中心以往對於有相同境況的運動員的管理規定：在上一個奧運周期內因為涉及興奮劑事件而被禁賽超過1年的選手，原則上是不能在下一個奧運周期代表國家隊參加奧運。

孫楊暫時不會退役。即便不能參加巴黎奧運，再參加一次全運會（2025大灣區），甚至亞運會（2026名古屋）也不是沒有可能。

巴黎奧運 孫楊 灣區

上一則

MLB／山本由伸加盟道奇 12年3.25億元合約破紀錄

下一則

NBA／柯瑞8顆三分球、飆30分 勇士擊敗巫師收4連勝

延伸閱讀

NBA／明年籃球名人堂 卡特、2008奧運隊獲提名

NBA／明年籃球名人堂 卡特、2008奧運隊獲提名
全球百大旅遊城市 巴黎3連霸 紐約輸杜拜

全球百大旅遊城市 巴黎3連霸 紐約輸杜拜
2024巴黎奧運 俄國、白俄選手獲准以中立身分參加

2024巴黎奧運 俄國、白俄選手獲准以中立身分參加
海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌

海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌

熱門新聞

谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
谷愛凌奪新賽季第二冠。（新華社）

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

2023-12-15 20:00
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦