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羽球／坦言安洗瑩難纏 戴資穎靠「再堅持一下」逆轉

記者劉肇育／即時報導
台灣羽球一姐戴資穎15日在世界羽球總會（BWF）舉辦的年終總決賽不敵現任球后安洗瑩，但兩人在4強戰中再度碰頭，16日由戴資穎勝出。（中央社／圖：Badminton Photo提供）
台灣羽球一姐戴資穎15日在世界羽球總會（BWF）舉辦的年終總決賽不敵現任球后安洗瑩，但兩人在4強戰中再度碰頭，16日由戴資穎勝出。（中央社／圖：Badminton Photo提供）

台灣羽球一姊戴資穎杭州時間16日在BWF年終賽4強賽面對南韓世界球后安洗瑩，在決勝局一度落後達到9分的情況下，最終上演戲劇化逆轉秀，不但化解對手4個賽末點還以18：21、21：15、22：20勝出搶下冠軍賽門票，賽後戴資穎也坦言，要在如此大分差下逆轉安洗瑩確實是一件難事。

戴資穎與安洗瑩在年終賽分組賽最後一戰與4強賽連續兩天碰頭，僅管賽前處在對戰6連敗，但戴資穎今天展現極佳韌性，在首局先被安洗瑩拿下的情況下，第二局則是從落後打到逆轉扳平。

第三局更是在10：19眼看就要被安洗瑩拿下勝利的情況下，先是連追6分，隨後更在安洗瑩取得4個賽末點後將其全數化解，最終反以22：20逆轉勝出，搶下冠軍賽門票，明天將力拚個人賽史第4冠。

對於今天中斷了對安洗瑩的6連敗，還上演絕地大逆轉，戴資穎賽後坦言在局末大幅落後的情況下，自己其實並沒有想太多，反而是選擇放開去打，「在這樣落後的情況下，想要反超她是有一定難度的，因為她的失誤比較少。」

談到最後的戲劇化逆轉秀，戴資穎坦言只告訴自己再多堅持一下，「我什麼都沒有想，就是告訴自己再堅持一下吧。我的身體狀況還是沒有很好，傷病也還在復原中，但都打到現在了，希望明天自已能夠再堅持一下。」

羽球 南韓

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