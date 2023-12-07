足球／改變美國 梅西獲選時代雜誌年度運動員

阿根廷足球巨星梅西獲選時代雜誌2023年「年度運動員」。（取材自X平台）

阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）獲選時代雜誌（TIME）2023年「年度運動員」。他轉會到美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際，度過了開創性的一個賽季。

中央社引述法新社報導，過去美國體育界在足球上的發展一直十分緩慢，但時代雜誌說，梅西已經為美國體育圈帶來變革性的影響。

時代雜誌評論說：「梅西今年與邁阿密國際（Inter Miami CF）簽下合約時，成功做到了看似不可能的事情：將美國變成一個足球的國家。」

36歲的梅西與法甲巴黎聖日爾曼不歡而散後轉戰美國，7月首次代表邁阿密國際亮相。8座金球獎 得主梅西加入後，立即對邁阿密國際的命運產生重大影響，他在隊上發揮關鍵作用，幫助球隊於聯盟盃奪冠。

整個賽季，梅西出賽14場、攻進11球，但季末受傷讓他無法帶領球隊闖進季後賽。

時代雜誌引述梅西的話說，他離開大巴黎後的第一選擇，是重回西甲勁旅巴塞隆納，可惜這樣的想法因該隊財務問題而停擺。

梅西說：「我想要回歸，但沒能實現。」梅西還說，關於加入海外球員前往沙烏地職業聯賽的浪潮，「他也考慮了很久」。他表示：「（當時在考慮）是要去沙烏地阿拉伯，還是要到MLS，這兩個選擇對我來說似乎都很有趣。」

據報導，梅西降臨MLS，帶動票房、票價、商品銷售量和收視率的飆升，且在他處女秀當天，取得MLS獨家轉播權的Apple TV的訂閱數激增了11萬，較前一天暴增17倍。