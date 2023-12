足球／梅西轉戰美國開創新局 獲選時代雜誌年度運動員

生涯拿下8座金球獎 的阿根廷足球 巨星梅西 (Lionel Messi)獲選時代雜誌(TIME)2023年「年度運動員」。他轉會到美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際,度過了開創性的一個賽季。

法新社報導,過去美國體育界在足球上的發展一直十分緩慢,但時代雜誌說,梅西已經為美國體育圈帶來變革性的影響。

時代雜誌評論說:「梅西今年與邁阿密國際(Inter Miami CF)簽下合約時,成功做到了看似不可能的事情:將美國變成一個足球的國家。」

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN