F1賽車／封關站再奪冠 維斯塔潘3連霸寫狂紀錄
2023年世界一級方程式賽車（F1）在阿布達比的亞斯碼頭賽道進行封關站，Red Bull 車隊的荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）再度獨占鰲頭，最終贏得他本季的第19場勝利，為2023年賽季畫下完美的句點。
維斯塔潘無疑是目前賽道上的最強車手，他自桿位出發，不僅達成個人在阿布達比大賽的3連霸，同時也創下史上第一位單季領先圈數超過1000圈的車手里程碑，以1003圈的成績超過維托（Sebastian Vettel）2011年創下的739圈紀錄。
這場賽事也是維斯塔潘第54場的分站冠軍，再度超過維托職業生涯的53場勝利，成為F1歷史上獲勝次數第三多的車手，僅次於漢米爾頓（Lewis Hamilton）和「車神」舒馬克（Michael Schumacher）。
「這真的是一個令人難忘的賽季！」維斯塔潘提到，要複製甚至突破像今年這樣的成果將是很不容易的挑戰，但總是希望能做到更好並持續進步，「讓我們一起期待明年的表現！」
維斯塔潘提早6站就確定拿下2023年度車手冠軍，封關站結束後最終拿下575分積分；隊友培瑞茲（Sergio Pérez）在本季贏得兩場分站冠軍，最終以285分名列車手第二。總計Red Bull車隊在今年度22場大獎賽中共有21場奪勝，可說是近乎完美的賽季。
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