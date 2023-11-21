足球／梅西世足戰袍拍賣 估價上看千萬

蘇富比宣布拍賣梅西在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。（圖：蘇富比提供）

一年前的卡達世足賽，梅西 （Lionel Messi）領導阿根廷奪下冠軍，一圓這位「史上最偉大球員」的多年夢想，無疑是世界運動史上最驚心動魄也最激勵人心的時刻。蘇富比日前宣布拍賣 這位傳奇球星在卡達關鍵賽事中身穿的阿根廷隊球衣，估價逾1000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。

這套藍白相間的球衣一共六件，是阿根廷隊長梅西在總決賽、準決賽、8強、16強的上半場，以及三場小組賽中的兩場比賽所穿的戰衣，將在11月30日至12月14日的專場上公開拍賣。足球 運動紀念品拍賣紀錄是馬拉度納的「上帝之手」球衣，2022年5月在倫敦蘇富比以 930萬美元成交。

阿根廷隊在決賽中迎戰法國隊。四年前，法國隊曾在2018年俄羅斯世界盃擊敗阿根廷隊並最終問鼎。此番再度對決，歷經90分鐘常規時間、加時賽和互射12碼，專家和球迷皆盛讚此為史上最偉大的足球比賽。當比數追至3：3，雙方需互射12碼決勝。梅西為阿根廷隊首開記錄，最終其隊友蒙提爾（Gonzalo Montiel）射入致勝一球，阿根廷隊終贏得冠軍，梅西欣喜激動的跪倒在地。

梅西在賽後回憶道：「我已夢想過很多次，我是如此渴望得到冠軍，至今我仍無法相信。」20多年來，梅西一直未能如願奪得世界盃冠軍。這場勝利為這位史上最傑出球員的獎盃櫃上補上了最後一項榮譽。

這套球衣來自美國科技初創公司 AC Momento ，該公司不僅提供體育流動應用程式，還與知名運動員合作，協助他們管理比賽穿戴的紀念品收藏。此次拍賣的部分收益將撥捐UNICAS計畫，該項目由西班牙SJD巴塞隆納兒童醫院牽頭，並獲得美斯慈善基金會支持，為罕見病兒童提供醫療服務。這是繼基金會與SJD巴塞隆納兒科癌症中心合作後的另一項目，該中心每年為400名癌症兒童提供治療。這套即將上拍的球衣將於11月30日至12月14日在紐約蘇富比免費公開展出。