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足球／C羅率葡萄牙10連勝 完美晉級歐錦賽決賽圈

新華社／里斯本19日電
葡萄牙球星C羅，19日率領球隊在自家主場擊退對手，順利晉級明年歐錦賽。（路透）
葡萄牙球星C羅，19日率領球隊在自家主場擊退對手，順利晉級明年歐錦賽。（路透）

葡萄牙男足19日晚坐鎮里斯本阿爾瓦拉德球場（Estádio José Alvalade），在2024年歐錦賽（UEFA Euro 2024）預選賽最後一場小組賽中2：0戰勝冰島隊，以10連勝的完美戰績收官，昂首晉級明年的決賽圈。

葡萄牙隊此前就已提前兩輪出線，主帥馬蒂內茲（Roberto Martínez）在最後兩輪中測試不同球員搭配。開場後葡萄牙隊連續進攻，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）頭球頂高，其在利雅得勝利俱樂部（Al Nassr）的隊友奧塔維奧（Otávio）左路吊射擊中橫樑。第37分鐘，貝‧席爾瓦（Bernardo Silva）右路回傳助攻，布‧費爾南德斯（Bruno Fernandes）大禁區線上前蹚一步、右腳勁射彈地後鑽入死角。半場結束時葡萄牙隊1：0領先。

易邊再戰，C羅的頭球和坎塞洛（João Cancelo）的遠射都被客隊門將化解。第66分鐘，菲利克斯（João Félix）射門被撲，門前的C羅搶在門將之前將球橫撥，替補出場的奧爾塔（Ricardo Horta）輕鬆將球打入空門。最終葡萄牙隊2：0輕鬆擊敗對手。

2024年德國歐錦賽的分組抽籤結果將在12月2日揭曉。葡萄牙與東道主德國隊，以及法國、西班牙、比利時等強隊屆時將作為種子球隊參與分組抽籤。

C羅 德國 冰島

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