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綠茵瞭望／曼聯領先2球遭逆轉 流量拉滿

易起民
拉什福德（右二）領到紅牌的當下，曼聯球員臉上竟洋溢著歡愉的笑容。（美聯社）
拉什福德（右二）領到紅牌的當下，曼聯球員臉上竟洋溢著歡愉的笑容。（美聯社）

「紅魔」曼聯在歐冠小組賽作客哥本哈根隊的比賽中，從開場30分鐘0：2領先，到比賽最後3：4落敗，全場高潮起伏，賺足眼球，讓人不得不佩服曼聯真是足壇最懂得流量的球隊。

曼聯近期飽受傷病困擾，賽前中場大將卡塞米羅（Carlos Casemiro）、後衛蕭（Luke Shaw）、馬丁內斯（Lisandro Martinez）等無法上場，埋下慘敗的伏筆。然而，曼聯在小組中1勝2負只有3分，面對組內最弱的哥本哈根勢必要贏，才有機會打進淘汰賽。

主教練滕哈赫（Erik ten Hag）排出一套偏進攻的陣型，開場把握住幾波反擊的機會，在前30分鐘就取得2：0領先。今年加盟的霍伊倫德（Rasmus Hojlund）上演梅開二度，他似乎是專為歐冠而來，在聯賽一顆球也沒進，在歐冠4場打進5球，打破曼聯隊史紀錄。

正當大家覺得曼聯這場穩了的時候，一場紅牌改變了局勢。第40分鐘，紅魔又一波反擊，霍伊倫德的射門偏出球門，大家正為這球感到可惜時，裁判叫停了比賽，原來是VAR發現前面有惡劣的犯規。經回放清楚看到，曼聯前鋒拉什福德（Marcus Rashford）一腳狠狠地踩在對方的腳踝上，遭裁判紅牌罰下。

此時，曼聯雖然只剩10人應戰，但仍手握兩球領先，如果立刻換下防守較弱的埃里克森（Christian Eriksen），換上一名防守中場，並放棄前場逼搶，把防線向後退，撐過剩下的比賽應該沒有問題。

但藤帥或許想等中場休息再來調度，而錯失了換人時機，加上前半場超長的補時，就這一念之差，在中場休息前，哥本哈根迅速扳平比分，並還有人數上的優勢。

老天還是眷顧曼聯的，又給了他們一次領先的機會。第69分鐘，哥本哈根禁區內手球判罰點球，曼聯罰進再度超前，3：2領先。但這意外的好運並沒有讓曼聯穩住陣腳，反而使落後的哥本哈根更拚命，一波一波的攻勢，不斷衝擊曼聯殘破的後防。終於在比賽最後10分鐘，哥本哈根連進兩球，完成大逆轉。

賽後，曼聯落入小組最後一名，最後兩場比賽要挑戰加拉塔薩雷的魔鬼主場及德甲霸主拜仁慕尼黑，贏球難度非常高，晉級機率非常渺茫。

許多網友戲稱曼聯為「網紅隊」，因為他們不只場上踢得離譜，場外更有一堆莫名其妙的事件吸引網友關注，昔日的英超霸主落得如此田地，背後有許多盤根錯節的原因，待以後慢慢分享。

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