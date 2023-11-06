桌球／馬龍評林昀儒 「他給我們都造成了很大壓力」

中國傳奇名將馬龍，是雙圈大滿實選手，也是奧運最多金、「五金」桌球選員。(新華社)

2023世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽5日進行了決賽，中國奧運 冠軍馬龍1：4不敵台灣名將林昀儒 ，錯失男單冠軍；。

男單決賽上，馬龍以11：7先下一局，但被對手以11：7、13：11、12：10、12：10連勝四局，無緣冠軍。林昀儒繼今年在WTT新鄉冠軍賽後，再次擊敗馬龍。

「總比分1：1後，三局都是在最後階段對手處理得更好。我們水平非常接近，一旦出現失誤，就會被對手抓住機會贏球。」馬龍說，「雖然決賽輸了，但能打進決賽，我覺得自己這站比賽整體表現還不錯。」

回憶與林昀儒的近期交手經歷，馬龍總結道：「去年打過兩次，我都是3：2才贏。今年在新鄉，對方技戰術準備更充分，我有些被動。亞錦賽那次交手，我在發球接發球上好一些，場上控制住局面。今天兩人勢均力敵，但他發揮更出色，尤其是反手。昨天他贏了王楚欽，我覺得他給我們都造成了很大壓力。」