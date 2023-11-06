我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

桌球／馬龍評林昀儒 「他給我們都造成了很大壓力」

新華社／法蘭克福5日電
中國傳奇名將馬龍，是雙圈大滿實選手，也是奧運最多金、「五金」桌球選員。(新華社)
中國傳奇名將馬龍，是雙圈大滿實選手，也是奧運最多金、「五金」桌球選員。(新華社)

2023世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽5日進行了決賽，中國奧運冠軍馬龍1：4不敵台灣名將林昀儒，錯失男單冠軍；。

男單決賽上，馬龍以11：7先下一局，但被對手以11：7、13：11、12：10、12：10連勝四局，無緣冠軍。林昀儒繼今年在WTT新鄉冠軍賽後，再次擊敗馬龍。

「總比分1：1後，三局都是在最後階段對手處理得更好。我們水平非常接近，一旦出現失誤，就會被對手抓住機會贏球。」馬龍說，「雖然決賽輸了，但能打進決賽，我覺得自己這站比賽整體表現還不錯。」

回憶與林昀儒的近期交手經歷，馬龍總結道：「去年打過兩次，我都是3：2才贏。今年在新鄉，對方技戰術準備更充分，我有些被動。亞錦賽那次交手，我在發球接發球上好一些，場上控制住局面。今天兩人勢均力敵，但他發揮更出色，尤其是反手。昨天他贏了王楚欽，我覺得他給我們都造成了很大壓力。」

林昀儒賽後說：「馬龍是非常強大的對手，我心態擺得比較正，以挑戰者姿態去衝擊他。我在技戰術上有一些變化，產生不錯的效果。每局比分都非常接近，可能我在關鍵球上比較果斷，一些幸運球也幫到了我。」

台灣林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽金盃，在失掉首局下連趕4局逆轉中國傳奇名將馬龍...
台灣林昀儒挑戰WTT法蘭克福冠軍賽金盃，在失掉首局下連趕4局逆轉中國傳奇名將馬龍，迎接生涯最高層級的男單冠軍。(新華社)

林昀儒 奧運

上一則

MLB／FA評價僅次於大谷翔平 山本由伸合約將達2億

下一則

場邊人語／費城冬陽 乍暖多樣

延伸閱讀

桌球／台將林昀儒連勝3大高手 中媒：巴黎奧運要小心了

桌球／台將林昀儒連勝3大高手 中媒：巴黎奧運要小心了
桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議
桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍
NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠

NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
林昀儒與馬龍對戰。(截自YouTube World Table Tennis)

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

2023-11-05 13:00
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
韓人氣女團「LE SSERAFIM」左起許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採。（截圖自湖人官方Instagram）

NBA／韓人氣女團LE SSERAFIM造訪 湖人主場留下「完美之夜」

2023-11-02 08:41
WTT法蘭克福冠軍賽中的林昀儒。(新華社)

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

2023-11-05 16:32

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光