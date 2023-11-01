綠茵瞭望／貝靈漢德比絕殺 皇馬新王登基

貝靈漢（左）在傷停捕時破門，幫助皇馬逆轉死敵巴薩。（路透）

西班牙「國家德比」開打，巴塞隆納打了60分鐘好球，無納皇家馬德里的貝靈漢（Jude Bellingham）天神下凡，上演「梅開二度」，助皇馬以2：1絕殺強敵，繼續暫居聯賽榜首，與巴薩拉開到4分差距。

有人說，西班牙「國家德比」的熱度不如以往。和梅西 （Lionel Messi）、C羅 （Cristiano Ronaldo）對決的年代相比，現在的國家德比「星味」確實遠遠比不上。尤其英超各強權不惜重金引進球星，強隊間的碰撞更加精采；反觀西甲，巴薩陷入財政困境，皇馬連年求購姆巴佩（Kylian Mbappe）而未得，似乎影響力不再。

不過，這場比賽依然是高潮迭起，讓人拍案叫絕。皇馬的勝利，不僅是基於貝靈漢的個人能力，主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的指揮調度也發揮奇效；然而大半場遭巴薩壓制，則反映了皇馬鋒線的「巴西 二少」所面臨的瓶頸。

開賽第6分鐘，巴薩的京多安（Ilkay Gundogan）利用皇馬後衛解圍失誤，率先打進一球。陷入落後的皇馬，愈踢愈施展不開身手，中場的爭搶居於下風，鋒線的「巴西二少」也頻頻吃癟。羅德里戈（Rodrygo Goes）由於身體條件的關係，客串中鋒效果不佳；維尼修斯（Vinicius Junior）則流於情緒化，對方重兵防守他這一側，他還要硬闖，拿手的過人一次也沒成功，還頻頻找人鬥嘴。

皇馬的反擊，從下半場一連串換人開始。首先，卡馬文加（Eduardo Camavinga）上場踢左後衛，與中場有更多串連，同時他的回追速度夠快，能確保防守的穩固；莫德里奇（Luka Modric）登場後在右路有更多的搶斷與盤帶，打亂巴薩的站位，中場優勢逆轉；何塞盧（Joselu）接替羅德里戈打中鋒，前場有個高點，皇馬開始嘗試更多的過頂長傳。三個換人帶動了皇馬提速，改變了場上局勢。

但最關鍵的還是貝靈漢的發揮，他先是在第68分鐘一腳「世界波」破門，將比數扳平成1：1；再在第91分鐘傷停時間，利用一次傳中，莫德里奇沒停住球，足球反而巧妙地越過防守球員，被後方包抄的貝靈漢一腳踢進，在比賽最後一刻神奇逆轉，也為他生涯首場「國家德比」寫下完美一頁。