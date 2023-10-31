足球／絕代雙驕年代已遠去 梅西為什麼能奪第8座金球獎？

梅西（左）率阿根廷奪得世界盃，也獲得他第八座金球獎。（Getty Images）

梅西 （Lionel Messi）第八次榮膺金球獎 。即便已有36歲高齡，即使已經離開歐洲主流聯賽，他依然是這個星球最優秀的球員。

帶領阿根廷隊在2022年卡達世界盃 上奪冠，為梅西此次獲獎擲下了分量最重的一枚「壓艙石」。他在橫跨14年的時間裡拿下8座金球獎，成就了前無古人的紀錄。

問鼎金盃

2022年卡達世界盃是梅西參加的第五屆世界盃，當阿根廷隊首戰1：2不敵沙烏地阿拉伯隊後，沒有人會認為「藍白軍團」會在那個冬天取得什麼突破。

然而就像是一部俗套而又熱血的體育電影一般，梅西在最為關鍵的時刻出現，扶大廈之將傾，挽狂瀾於既倒：在小組賽第二輪比賽中，他用一記「貼地斬」幫助球隊打開勝利之門，隨後又送出一次助攻，讓阿根廷隊2：0戰勝老對手墨西哥隊。球隊士氣大振，在以2：0擊敗波蘭隊後，順利晉級16強。

淘汰賽首輪面對澳洲，梅西迎來了職業生涯中的第1000場比賽，他打破了自己在世界盃淘汰賽階段不進球的「魔咒」。

梅西獲得他的第八座金球獎後，作為品牌贊助商的愛迪達發了他戴著8枚定制戒指的照片。(取材自Instagram)

決賽中，面對2018年世界盃上將自己淘汰出局的法國隊，梅西在與金球獎競爭者姆巴佩（Kylian Mbappe）的直接對話中笑到最後。雖然姆巴佩上演了「帽子戲法」，但梅西和隊友們還是在加時賽兩隊戰成3：3後，通過點球決勝的方式站上世界之巔。

7個進球，3記助攻，時隔36年，阿根廷又在一位「球王」的帶領下奪得大力神盃，蕩氣回腸的七場比賽，也寫就了足球史上的光輝一頁。

王與傳奇

歷史上從來沒有球員8次問鼎金球獎，更何況這一切發生在14年的漫長歲月中。梅西在這一榮譽上的競爭者從「80後」的C羅、卡卡（Kaká），一直到「00後」的哈蘭德(Erling Haaland)。而對於眾多「90後」的球員們來說，他更像是一條無法泅渡的長河，一座不可逾越的大山。

在這14年中，梅西的職業生涯也曾遭遇過危機。2016年，他因為在美洲盃決賽中踢丟點球，痛失冠軍。在一片質疑聲中，在球隊相繼在2014年世界盃決賽、2015年和2016年美洲盃決賽中輸球後，心灰意冷的他曾宣布退出國家隊。

2017年時，C羅（Cristiano Ronaldo）和梅西一樣擁有5座金球獎，4座歐冠獎盃，但葡萄牙人在2016年歐洲足球錦標賽中拿到了個人成年國家隊的首座大賽獎盃，這也讓阿根廷人在 「球王之爭」中一度落于下風。

經歷過生活的風浪，梅西的潛力進一步被激發出來：2018-2019賽季，他各項賽事打進51粒進球，率領巴塞羅那贏得了西甲冠軍；2021年美洲盃比賽中，梅西帶隊攻入4球並有5次助攻，成功收穫個人首個成年國家隊大賽冠軍。

如果把8這個數字橫著寫，「∞」就是數學中的無窮大符號，梅西已成為體育世界當之無愧的傳奇。

不說再見

如今金球獎的爭奪不再是梅西和C羅「雙龍戲珠」。他遠走美國，C羅也赴沙烏地阿拉伯聯賽，「絕代雙驕」爭鋒的年代已經遠去。哈蘭德、姆巴佩、還有最近狀態火熱的貝林厄姆（Jobe Bellingham），他們會是未來幾年金球獎的有力競爭者。

但是，梅西的足球生涯仍在繼續。在邁阿密國際，他今年14次出場，攻入11球並送出5次助攻。他到中國參加商業比賽，現場也仍舊是人山人海、一票難求。他每次出現在新聞中，仍能攪動萬千球迷的洶湧回憶。

梅西曾說卡達世界盃將會是他個人參加的最後一屆世界盃，不過在成為世界冠軍之後，特別是他開始參加2026年世界盃預選賽之後，人們又對「球王」參加美加墨世界盃抱有期待。

也許第8座金球獎會是梅西的最後一座金球獎了。不過，是否再見也許已經不再重要。因為傳奇已經鑄就，經典已成永恆。