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足球／梅西8奪金球獎續寫紀錄 稱享受當下沒多想未來

中央社／巴黎30日電
梅西獲得職業生涯第8座金球獎。（美聯社）
梅西獲得職業生涯第8座金球獎。（美聯社）

阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）今天拿下第8座年度金球獎（Ballon d'Or），輝煌職涯續寫紀錄，他表示自己並沒有思索個人長遠的未來，只想好好享受當下。

綜合法新社與路透報導，今年36歲的梅西因為上個賽季的精采表現獲得金球獎肯定，他激勵了阿根廷隊在去年卡達世界盃贏得冠軍。金球獎去年的得主是本澤馬（Karim Benzema）。

梅西的世界盃冠軍隊友馬蒂內茲（Emiliano Martinez）稍早也獲得年度最佳守門員獎。西班牙女足世界盃冠軍、巴塞隆納隊（Barcelona）中場球員邦馬特（Aitana Bonmati）則是贏得女子金球獎。

梅西在巴黎舉行的頒獎典禮後向媒體表示：「我贏得的上一座金球獎也要歸功於我們阿根廷國家隊在（2021年）美洲盃（Copa America）的成就，但這座金球獎更加特別得多，因為是在我們贏得世界盃之後到來。」

「那（世界盃）是每個人最想贏得的獎盃，這對我、我的隊友和我的國家來說，都是美夢成真。」

梅西帶領阿根廷隊在卡達世界盃獲勝，為他非凡的職業生涯加冕，並讓他擊敗姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland），在激烈競爭的金球獎中脫穎而出。

哈蘭德在金球獎最終投票中排名第2，姆巴佩排名第3，德布勞內（Kevin De Bruyne）排名第4。

曾效力於巴塞隆納的梅西在卡達世界盃踢進7球，並率領阿根廷隊在杜哈（Doha）舉行的世界盃決賽PK大戰中擊敗法國，賽後獲選該屆世足最佳球員。

梅西比勁敵「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）多拿了3座金球獎。C羅有5座金球獎，最後1座是在2017年贏得。

梅西在2009年贏得他第1座金球獎。他目前已創紀錄地共14次進入金球獎前3名，並獲得第2名5次。

梅西說：「我無法想像自己擁有如此的職業生涯，那些我所實現的一切，有幸為世界最棒、史上最佳的球隊出戰。贏得這些個人獎項很好，但贏得美洲盃，然後再拿下世界盃，能完成這一切真是太棒了。」

然而，他在巴黎聖日爾曼（Paris Saint-Germain, PSG）最後1個賽季表現平平，之後轉替美國職業足球大聯盟的邁阿密國際隊（Inter Miami）效力。

對於是否可能在2026年世界盃後再度回來拿下金球獎，梅西表示沒有想太遠。

梅西說：「我沒有思索長遠的未來。我只是享受當下的每一天。」

梅西與三個兒子分享榮耀。（新華社）
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梅西的金球獎由貝克漢頒發。（新華社）
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