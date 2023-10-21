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足球／曼聯傳奇球星博比查爾頓去世 享年86歲

中新社／倫敦21日電
曼聯傳奇人物博比·查爾頓去世，享年86歲。（路透）
曼聯傳奇人物博比·查爾頓去世，享年86歲。（路透）

據多家英國媒體報導，當地時間10月21日，英格蘭足球名宿、曼聯傳奇球星博比·查爾頓（Bobby Charlton）逝世，享年86歲。 

1937年10月11日，查爾頓出生於阿興頓，17歲進入曼徹斯特聯隊，直到1973年退役都一直在老特拉福德盡忠職守。1958年2月，他在慕尼黑空難中倖存下來，並帶領球隊重新崛起。他幫助球隊三次奪取聯賽冠軍，一次足總杯冠軍。查爾頓共為曼聯參賽750場，進球247個。

1966年，查爾頓隨英格蘭隊奪得在本土舉辦的世界盃冠軍，那是英格蘭隊歷史上唯一一次奪取世界盃。同年，他當選為歐洲足球先生。兩年後，他率領東山再起的曼聯隊在溫布利球場舉行的歐洲冠軍盃決賽中擊敗本菲卡隊，首次奪取歐洲冠軍。

查爾頓在職業生涯中曾代表英格蘭隊參賽106場，進球49個。這一進球數字直到2015年9月才被曼聯球星魯尼（Wayne Rooney）打破，是此前英格蘭球員為國家隊進球的最高紀錄。

曼聯官方發佈訃告稱：查爾頓是俱樂部歷史上最偉大、最受歡迎的球員之一。查爾頓去世後，曼聯上下沉浸在悲痛之中。英格蘭隊在社交媒體上寫道：「你是一位真正的傳奇，我們永遠不會忘記你，博比·查爾頓爵士。」

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