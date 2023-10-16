棒壘球等5項運動復活 重返2028年洛杉磯奧運

為洛杉磯道奇球場，此地曾在1984年洛杉磯奧運舉辦棒球示範賽。(歐新社)

國際奧林匹克委員會（IOC）在印度孟買舉辦會議，會中批准將棒壘球、T20板球、腰旗美式足球、袋棍球和壁球等5項運動，納入2028年洛杉磯 奧運比賽項目。

路透報導，根據國際奧會的規定，每個主辦城市都有權向國際奧會提議新增數個比賽項目。

2028洛杉磯奧運籌備委員會上周提出上述5項運動種類時，就已獲得國際奧會執行委員會（IOC Executive Board）認可，今天在會議中以舉手投票方式批准將它們納入比賽項目。

棒球在過去奧運中曾經是正式項目，2012年和2016年曾被剔除，2020年東京奧運 再被列入比賽項目，但2024年巴黎奧運 沒有棒球。

國際奧會視棒、壘球為一個項目，與男子棒球相對應的女子項目是壘球，即2028年奧運將重新納入男子棒球與女子壘球項目，壘球曾被列入5屆夏季奧運中，但不會出現在巴黎奧運中。

國際奧會會議也批准將現代五項納入正式項目中，但將以障礙賽跑來取代馬術。之所以會做出這樣的決定，是因為東京奧運時，有馬匹不願在比賽中跳過柵欄，一名教練憤而出拳捶馬，這個事件讓現代五項運動飽受各方批評。

在反興奮劑測試程序等措施修改後，舉重也被列入比賽項目中，現代五項和舉重先前都曾暫時被剔除在洛杉磯奧運之外。目前仍不確定拳擊是否會被納入正式項目。