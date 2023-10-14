足球／巴西遭委內瑞拉逼平 內馬爾被觀眾丟爆米花…當場開罵

（影片截圖）

2026年世界盃南美區預選賽第三輪的比賽12日全面展開，巴西 隊主場1：1被委內瑞拉隊逼平。賽後有一場插曲，巴西球星內馬爾（Neymar）離場時，被球迷丟出的爆米花砸到頭，他當場暴怒痛罵，之後被隊友拉開。

這場於巴西西部城市庫亞巴舉行的比賽中，上半場巴西隊雖然控球率超過70%，但並未獲得很多有效射門機會。

下半場開場不久，內馬爾開出角球，加布里埃爾（Gabriel Magalhães）頭球破門，打破僵局。比賽臨近結束前，委內瑞拉隊貝略（Eduard Bello）禁區內倒鉤破門，扳平比分。此後巴西隊全力進攻希望能夠取勝，但委內瑞拉隊守門員表現出色，守住了平局。

巴西球星內馬爾。（路透）

貝略賽後說：「今天對我來說是美好的一天，巴西隊是世界冠軍，在巴西隊的主場能夠進球我非常自豪，這個進球或許今後會經常對我的孩子提起。」

巴西隊被逼平後積7分失去了南美區榜首位置，阿根廷隊在1：0戰勝巴拉圭隊後成為唯一一支保持不敗的球隊，躍居首位。

此外，內馬爾賽後離場時遭球迷扔爆米花，他受訪時稱：「我們盡了最大努力，但結果不是我們想要的，這不是球迷期待的。那個扔東西的球迷……我甚至沒看清是什麼，當它砸到我了才看到。我很生氣，我譴責這樣的態度，你不必這樣做。這對足球 ，對人類來說都是糟糕的。做這樣事的人是沒受過教育 的，他也無法以最好的方式教育自己的孩子。如果他如此抱怨，那他應該更好地訓練，自己上場，而不是我。」