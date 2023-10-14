足球／38歲C羅年收2.6億美元超越梅西 6戰歐洲盃創紀錄

C羅依舊是足壇的吸金之王。(美聯社)

葡萄牙球星C羅 (Cristiano Ronaldo)雖然已經38歲，但吸金能力仍然超強，富比世 (Forbes)公布2023年足壇收入榜，C羅以2.6億美元高居第1，梅西 （Lionel Messi）以1.35億美元排第二，內馬爾（Neymar）以1.12億美元列第三，姆巴佩（Kylian Mbappe）1.1億美元排名第四。

此外，歐預賽葡萄牙隊3比2擊敗斯洛伐克隊，提前三輪鎖定2024年歐洲盃正賽資格。如無意外，C羅將在明年迎來他的第六屆歐洲盃，並就此成為歷史第一人。從2004年的初出茅廬，到如今的老當益壯，39歲的C羅仍在創造著一項又一項的紀錄。

C羅明年將滿39歲。(路透)

心情不錯的C羅在葡萄牙晉級後接受了採訪。對於之前波爾圖主席平托‧達科斯塔（Jorge Nuno Pinto）向他發出的生涯1000顆球的挑戰，C羅說：「我認為這相當困難，必須先看看我的心理和精神，以及身體條件如何。若要達成1000球目標，首先要實現900球，我還有很長的路要走，但我相信會達成的。」據葡媒統計，目前C羅的生涯進球總數為857球。

今年38歲的C羅不得不開始考慮退役，不過當被問到未來如何規畫的時候，C羅表示，現在還沒想那麼多，只想專注於當下：「我現在只專注於短期內的事情，我不去想（未來）。有人說我會踢到40歲、41歲，我沒有定下這種目標。只是專注當下，我感覺很好。」