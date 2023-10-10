羽球／北極公開賽登場 戴資穎赴芬蘭參賽：沒去過感覺很新鮮

戴資穎。(本報資料照片／特派記者季相儒攝影）

在芬蘭萬塔登場的BWF超級500北極羽球 公開賽將進行會內賽事，台灣共19組人馬參賽，女單好手戴資穎首度到芬蘭參賽，將遇上愛沙尼亞球員，預料可輕鬆過關。

北極公開賽創辦於1990年，起初為最低等級的芬蘭國際賽，從2013年起改名為芬蘭公開賽並升級為挑戰賽等級賽事，今年再度更名並且一口氣提升到超級500等級，總獎金42萬美元。

比賽場地萬塔（Vantaa）是芬蘭赫爾辛基首都圈的其中1個城市，處於北緯60度上下，是BWF所有比賽中最接近極圈（北緯66.5度）的1場賽事。

世界羽球聯盟（BWF）舉辦的北極公開賽將先進行資格賽，戴資穎在剛結束的杭州亞運 止步女單16強，短暫返台休息1天後就前往芬蘭參賽。她笑說：「我還真的沒去過芬蘭這個城市，感覺應該滿新鮮的。」

從女單籤表來看，戴資穎首輪對上愛沙尼亞的克魯絲（Catlyn Kruus），預料要到4強才會遭遇中國的韓悅，而本場比賽「女單F4」僅戴資穎參賽，很有機會挑戰今年第3座冠軍。

至於男單賽事，台灣好手周天成首戰中國的趙俊鵬、王子維對上日本的渡邊航貴，「左手重砲」林俊易則首戰法國的梅爾克（Arnaud Merkle），並很有機會8強遭遇大馬一哥李梓嘉。

拿下杭州亞運羽球男雙銅牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，首輪將對上泰國 組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）。