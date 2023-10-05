足球／世界盃100周年 主辦國橫跨三大洲 恐成「碳足跡最大」賽事？

世紀球場現貌。(路透)

「史無前例，跨越3大洲、比賽地點涵蓋6國的2030世界盃 。」國際足總（FIFA）10月4日公布2030年世界盃的主辦國：西班牙、葡萄牙、摩洛哥3國將聯合主辦，這是FIFA首次由跨洲的國家共同主辦世界盃，而2030年賽事更具特殊意義——屆時將是世界盃的100周年。也因這層意義，2030年世界盃揭幕賽，預計將在1930年首屆世界盃決賽地點——烏拉圭的世紀球場舉行，此外第2、第3場比賽也將於阿根廷、巴拉圭進行，然後才會回到主辦國完成接下來的賽程。不過，橫跨3大洲、6個國家的巨大規模旋即引發碳足跡的環保爭議，而沙烏地阿拉伯欲申辦2034賽事，更再次帶來「體育洗白」批評聲浪。

在美國、加拿大、墨西哥一同成功爭取到2026年男子足球 世界盃的主辦權之後，2030年世界盃的主辦國也於2023年10月4日揭曉——這一屆的世界盃同樣會由3個國家聯合主辦，但和東道主同在北美洲的美加墨世界盃不同，主辦國將會是歐洲的西班牙、葡萄牙，以及非洲的摩洛哥。

國際足總（FIFA）10月4日公布2030年世界盃的主辦國：西班牙、葡萄牙、摩洛哥3國將聯合主辦。(路透)

這是FIFA史上第3度由不同國家聯合主辦世界盃賽事，除籌備中的美加墨世界盃外，已經舉行過的前例只有2002年的日韓世界盃；而2030年賽事亦是首次由跨洲的國家聯合主辦的世界盃。

更甚者，屆時2030世界盃的規模不僅於此——由於2030年將會是FIFA世界盃的100周年，為了紀念這層特殊意義，2030世界盃的頭3場比賽，將分別在烏拉圭、阿根廷和巴拉圭舉行，其後才會移師回到主辦國所在的歐洲、北非進行餘下賽事，而開幕戰更將辦在1930年首屆世界盃的決賽場地：烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）的世紀球場（Centenario Stadium）。

原本烏拉圭、阿根廷與巴拉圭也在2017年提出聯合申辦2030世界盃，其後智利於2019年加入、2023年2月，4國正式向FIFA提出申請，不過最終FIFA宣布西班牙、葡萄牙和摩洛哥是唯一符合資格的一組申辦國。

橫跨歐非的主辦國、加上由南美洲3國國家各自承辦頭3場賽事的獨特形式，意味著2030世界盃屆時的範圍涵蓋了3大洲、6個國家、也跨越南北半球——這讓部分參賽國可能面臨在同屆世界盃中，分別於不同季節踢小組賽的奇異體驗。

FIFA主席因凡蒂諾。(路透)

此外，2030世界盃的參賽隊伍數也將和2026美加墨世界盃一樣是48隊，西班牙、葡萄牙和摩洛哥作為主辦國，無須參加會外賽而直接獲得世界盃參賽資格；各承辦1場比賽的烏拉圭、阿根廷和巴拉圭，也將直接取得世界盃門票——阿根廷、烏拉圭本就是足球強國，然而巴拉圭在2010年後便沒有再打入世界盃會內賽過，其在世界盃的最好成績紀錄是8強。

這樣的賽事規模，相較1個世紀前的1930烏拉圭世界盃，顯得難以想像——當年參賽隊伍僅有13隊，FIFA對全世界發出參賽邀請，各國無須透過比賽爭取參戰資格，但大多數歐洲球隊認為南美洲過於遙遠而沒有參賽意願，英格蘭更認為世界盃水準低於其國內聯賽，直至比賽開幕前2個月都沒有任何歐洲國家接受邀請，其後比利時、法國、南斯拉夫和羅馬尼亞才在FIFA說服之下啟程前往烏拉圭比賽。餘下9隊皆來自美洲（南美7隊、北美2隊），沒有非洲及亞洲國家——泰國（那時仍叫暹羅）和日本原本接受、後來退出，而埃及則錯過接駁船而未參賽。

FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）在公布2030世界盃主辦國和賽事安排之後，表示：「在一個分裂的世界中，FIFA和足球致力於團結...2030年我們將擁有獨特的全球足跡，在3大洲、6個國家團結世界，共同享受這項美麗的運動、百年慶典和世界盃賽事。」

西班牙足協（RFEF）臨時主席羅徹（Pedro Rocha）則表達了西班牙能夠在1982年之後，再次主辦世界盃的喜悅：「我相信，我們將與摩洛哥、葡萄牙一起舉辦史上最好的一屆世界盃。」

西班牙球迷。(路透)

此前RFEF前任主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）才因在2023女足世界盃冠軍頒獎禮上，強吻奪冠的西班牙隊球員埃爾莫索（Jennifer Hermoso）而引發國際批評聲浪，FIFA也介入將盧比亞雷斯暫時停權，其後盧比亞雷斯才在輿論壓力下辭職；西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）曾公開表示擔憂若盧比亞雷斯留任，將影響西班牙聯合申辦2030男足世界盃。

葡萄牙足協（FPF）主席戈麥斯（Fernando Gomes）也表示：「我們這3個主辦國都擁有充滿活力的足球傳統、無與倫比的組織經驗和創新能力，這些無疑將為世界盃的未來留下印記。」

葡萄牙球迷。(路透)

在2023年卡達世界盃成為史上第一支踢進4強的非洲球隊的摩洛哥，國王穆罕默德六世也對FIFA的決定表示歡迎——摩洛哥將成為繼南非之後，第2個主辦世界盃的非洲國家；而就在幾天前的9月27日，摩洛哥才剛剛獲得2025非洲國家盃決賽主辦權。過去摩洛哥也曾向FIFA申請主辦2026世界盃，但礙於基礎建設和招商營利能力等因素，敗於美加墨，如今摩洛哥已擴建、增大了拉巴特（Rabat）和丹吉爾（Tangier）兩個國內最大體育場的容納人數。

南美足協主席多明哥斯（Alejandro Dominguez）則說：「百年世界盃離南美並不遙遠，一切的起點都在那裡。」

不過，跨越半個地球、多個時區的比賽規模，也代表2030世界盃造成的碳足跡將十分巨大——單就以布宜諾斯艾利斯前往馬德里的飛行時間，就需要13個小時。

摩洛哥球迷。(路透)

FIFA曾經承諾，2022卡達世界盃將是第一屆「完全碳中和的世界盃」，卻被瑞士監管機構裁定此番宣言是誤導球迷，其宣傳內容無法以科學方式證實、賽事所使用的碳排抵銷措施也不符標準，FIFA因此被警告不要再發表類似言論。當時FIFA宣稱卡達世界盃的碳足跡是360萬噸，但蘭卡斯特大學環境學者伯那斯–李（Mike Berners-Lee）研究後指出，實際的碳排量超過1,000萬噸，是FIFA聲稱的至少3倍。

如今面對碳排量無疑更加驚人的2030世界盃，環保人士與學者的憂心更甚，薩塞克斯大學全球經濟政策研究員戴利（Freddie Daley）便表示，FIFA先前做出不實的減碳承諾，現在又做出將世界盃擴大到3大洲的決定，令人深感擔憂，他說：「如此規模的世界盃，將涉及大量的飛航旅行、眾多球迷和球員往來各大洲，我非常懷疑FIFA能不能以環境永續和氣候友好的方式來實現這些...我認為FIFA迄今為止的行為，表明他們在氣候行動方面十分不可信。」

倡議在足球運動停用化石燃料的NGO「化石自由足球」（Fossil Free Football）創辦人惠辛格（Frank Huisingh）則表示：「這只是一個非常糟糕的主意。」認為FIFA的決定並不令人意外，因為FIFA歷來都是在追求有越多球迷參加、賽事越大越好。

除了碳足跡問題外，FIFA表示2034世界盃將在亞洲或大洋洲地區舉辦，將提前在2024年底決定主辦國，沙烏地阿拉伯立即表示有意申辦——沙烏地王儲穆罕默德．本．沙爾曼（Mohammed bin Salman, MBS）在過去6年與因凡蒂諾建立了密切關係，而沙烏地也將在2023年12月主辦FIFA俱樂部世界盃，沙國無疑將是2034世界盃主辦國的熱門人選，但因沙烏地劣跡斑斑的人權紀錄，外界質疑是「體育洗白」，歐足總認可的球迷團體——歐洲足球支持者組織（FSE）旋即發布聲明指責：「FIFA繼續破壞地球上最偉大的賽事...這對球迷來說太可怕了，無視環境，還要在2034年為人權紀錄嚇死人的東道主鋪上紅地毯。」

2022年的卡達世界盃由阿根廷奪冠，而2030的百年世界盃，阿根廷也將承辦其中1場小組賽。(歐新社)

沙烏地近年在足球上野心勃勃，除了2020年買下英超球隊紐卡索聯，將其打造為新貴豪門外，本地的沙超也在2022年世界盃後，仰仗鉅額薪資引進多名足壇巨星，包括C羅（Cristiano Ronaldo）、本澤馬（Karim Benzema）和內馬爾（Neymar）。

除了2030世界盃之外，FIFA新引起的爭議，也包括跟進歐足總，重新允許俄羅斯 參加U17以下級別的比賽，條件是以「俄羅斯足球聯盟」（Football Union of Russia）而非俄羅斯的國家身份參賽，不懸掛俄羅斯國旗或播放俄國國歌，球衣設計也不會包含俄羅斯象徵元素。