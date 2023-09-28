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綠茵瞭望／皇馬慘敗馬競 突顯3大軟肋

易起民
馬競莫拉塔（左）梅開二度，皇馬卡馬文加（右）表現不佳。（美聯社）
馬競莫拉塔（左）梅開二度，皇馬卡馬文加（右）表現不佳。（美聯社）

西甲焦點戰「馬德里德比」落幕，馬德里競技以3：1痛宰來訪的皇家馬德里，不僅狠狠地羞辱同城死敵，更揭露了「銀河戰艦」的三大軟肋。

1.板凳深度淺薄

今年夏季轉換窗，皇馬除了以1.03億歐元引進貝林厄姆（Jude Bellingham）外，其他的新援花不到3000萬歐元，而且在關鍵的中鋒位置不願意買世界級球星，導致只有四名前鋒可以用。在維尼修斯（Vinicius Junior）日前受傷後，球隊排兵布陣更加捉襟見肘。

2.依賴中場二老

這場比賽是皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）生涯對馬競的第六敗，他捨棄前幾場的442陣型，改打4231，讓中場二老莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯（Toni Kroos）同時首發，成為災難的起點。這兩位中場大師的水平無庸置疑，但現在讓兩人同時上場，會使中場缺乏活力，防守覆蓋能力不足，尤其是邊後衛向前時身後留下的空檔，完全沒有人補位，導致防守很大的漏洞。

這是安帥的兩難，一方面依賴過去的成功方程式，迷戀「典禮中場」所帶來的控制力，遇上強隊就想叫二老上來控球，殊不知兩人體力早已不復當年；另一方面，如果二老一個都不上，全交給年輕人去踢，球隊又會顯得節奏很亂，沒有以前那種讓人安心的感覺。所以二老每次最好上一人，也只能上一人。

其次，年輕中場卡馬文加（Eduardo Camavinga）遇上了瓶頸，他這場打6號位凸顯出位置感不好、下腳莽撞的缺點。雖然他被看好成長為世界級中場，但皇馬現在中場競爭激烈，卡馬文加再不改善「天殘腳」、出球草率的問題，可能被丟去打左後衛。

3.防空能力薄弱

馬競的三顆進球，全都是邊路傳中頭球破門，在同一個坑裡跌三次，顯示皇馬的防空能力有多差。

皇馬的兩邊後衛，現在都不是一時之選，外界一直高聲疾呼買人，但俱樂部卻恍若未聞。或許是在高層眼中，邊後衛沒有星味，將就點用就好，不值得花大錢。導致這場比賽讓對手輕易的傳中，一點阻攔的能力都沒有。

此外，中後衛阿拉巴（David Alaba）也表現下滑，後防更新換代應該盡早提上日程，甚至要當作明年夏窗的優先目標。

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