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足球／梅西踢37分鐘就傷退 美國公開盃決賽恐缺席

體育新聞組／綜合報導
梅西才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。（Getty Images）
梅西才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。（Getty Images）

效力於MLS邁阿密國際隊的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），20日在對上多倫多FC的比賽披掛上陣，但才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。教頭馬蒂諾（Gerardo 'Tata' Martino）表示，27日美國公開盃的決賽梅西可能缺陣。

路透報導，泰勒（Robert Taylor）在第37分鐘、兩隊還是0：0平手時替補梅西上場，梅西退場時，把隊長臂章交給耶德林（DeAndreYedlin）。

梅西提前退場對邁阿密國際隊毫無影響，泰勒梅開二度，法瑞亞斯（Facundo Farias）和克雷馬斯基（Benjamin Cremaschi）各攻進1顆，終場邁阿密4：0大勝多倫多FC。

梅西16日在對上亞特蘭大隊的比賽因疲勞缺陣，阿根廷國家隊上周與玻利維亞的比賽他也沒有上場。他在巴塞隆納的前隊友阿爾巴（Jordi Alba）也因傷提前退場。

邁阿密教頭馬帝諾表示，接下來幾天會評估梅西和阿爾巴的傷勢，2人除了確定不會在24日對奧蘭多城的比賽出賽，27日美國公開盃決賽對休士頓動力一役也不一定上場。

馬帝諾表示，梅西之前一直都是帶傷上陣。

梅西 足球 亞特蘭大

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